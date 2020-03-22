前4次檢測都陰性 從美國回北京男子一確診就重症

北京市疾控中心副主任龐星火21日通報20日確診的一例境外輸入病例，指出該名男子自美國返回北京，13日出現發熱，轉運至定點醫院就診，14日、15日、17日、18日患者咽拭子標本檢測結果均為陰性，直到19日痰標本才檢測陽性，20日確診，病情為重症。

北京日報報導，27歲的確診男子程某，2月28日至3月10日在紐約工作生活，自述外出均戴口罩。11日從美國出發，經香港轉乘國泰港龍航空於12日抵京。出機艙前測量體溫、詢問身體狀況無異常，經海關檢疫健康篩查並再次測量體溫無異常，當日由朋友接至昌平區龍澤園街道首開智慧社進行居家隔離。

程某13日就出現發熱，14日上報社區就診，但直到20日才確診。

據報導，龐星火表示，境外輸入病例仍在增加，建議境外人員如出現發熱、咳嗽等症狀，一定要及時到當地醫療機構就診，遵守當地傳染病防控的相關要求，避免長途旅行。

龐星火說，回國應全程做好個人防護，嚴格遵守各地疫情防控相關規定，依法主動申報個人健康信息，配合海關檢疫人員健康篩查，減少傳染病傳播風險。