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1家11口感染全康復 鄂市民跪送醫療隊

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電

來源：YouTube

貴州援鄂醫療隊隊員20日完成使命離鄂返黔，一名家中11口感染後全部康復的老人，跪地送行向醫護人員表達感謝，這一幕讓很多一同送行的市民感動落淚。

每日經濟新聞報導，這名老人一家11口人全部感染，且有3名重症患者，在貴州醫療隊員精心救治下，全數康復出院。

自1月27日開始，貴州九批援鄂醫療隊、1443名隊員支援湖北，其中862名在鄂州抗疫。貴州最頂級的醫療團隊成建制進入雷山醫院，讓新冠肺炎患者治癒率提高到93%。

貴州捐出「壓箱底」的醫療物資，帶到湖北鄂州的2.12萬個醫用口罩，超過貴州庫存的一半；全省五台負壓救護車，給鄂州送來了兩台。

另據人民日報報導，隨著湖北和武漢疫情防治形勢持續向好，3月17日起，援鄂醫療隊開始有序撤離。截至3月20日，已撤離1.2萬名醫務人員，湖北各地人民含淚送別援鄂醫療隊。

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