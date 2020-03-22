新冠疫苗志願者曝光！注射後…低燒、頭暈、肌肉痠

由陳薇院士領銜的軍事科學院軍事醫學研究院科研團隊研製的重組新冠疫苗，正在湖北武漢進行Ⅰ期臨床試驗。前期招募的志願者陸續入組，並在近日接種疫苗。有志願者透露，注射完後，身體會出現低燒、頭暈、屁股肌肉痠痛等不適。

新京報報導，3月19日中午11點54分，編號為「011」的志願者陳凱注射了疫苗。

陳凱說：「（注射完後）我個人是有一些反應。早上起來之後，感覺屁股兩邊肌肉有些痠痛，剛開始還以為是床板硬睡不習慣引起的，不過打開手機看了電子體溫計，37℃多，就覺得應該是身體對疫苗有反應了。」

他透露，志願者每人一個24小時電子體溫計，用雙面膠貼在腋下，手機下個APP，就可以24小時實時監控自己的體溫。

陳凱表示，「吃了早餐，頭也有點暈脹，屁股肌肉痠，坐不住，就不停在房間來回走動。慢慢的，腰部兩邊背肌也有一些痠痛感，體溫也一直在37℃左右，精神感覺不太好，就又躺床上睡覺了。」

他又說：「中午起來吃飯，觀察體溫經常超過37.2℃，打電話報告了前台，前台醫護又送了一個水銀體溫計，讓我多檢測觀察。下午體溫就一直在37℃左右徘徊。在群裡和志願者交流，我們3月19號打針的這一批大多數都有一些反應，都是體溫稍微升高，精神不旺，頭暈等情況。下午的時候，科研組專家來和每個人詢問交流情況，讓我們不用擔心。」

陳凱稱，吃完晚飯後，身體情況就慢慢好轉了。到晚上11點睡覺時，體溫也恢復到正常值。睡前和群裡志願者朋友交流，大多數人也都恢復正常了。

報導指出，陳凱參加的是低劑量組試驗。注射疫苗之後需要隔離14天，之後6個月，需要抽7次血液，檢測觀察抗體。他說：「如果我們這批志願者大多正常產生抗體，就說明疫苗是可靠有效的。」