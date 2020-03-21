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陸境內病例連3日零！數據是否可信？1月20日是分水嶺

聯合報 / 本報記者林則宏
大陸本地新冠肺炎疫情基本獲得控制，周六已有不少上海民眾出門逛街，街頭逐漸恢復往日熱鬧。 特派記者林則宏／攝影
大陸本地新冠肺炎疫情基本獲得控制，周六已有不少上海民眾出門逛街，街頭逐漸恢復往日熱鬧。 特派記者林則宏／攝影

中共國家衛生健康委員會昨天通報，截至廿日，中國大陸新冠肺炎已經連續三天無新增確診病例。世衛組織祕書長譚德塞稱讚，這是項了不起的成就。但台灣民眾對這個數字的反應恐怕都是：怎麼可能！

不相信中共官方說的話，大概是目前全世界對中國的基本認知，許多證據也顯示，大陸確實在疫情爆發初期刻意隱匿。然而，這並不代表大陸現在每天通報的疫情數據就不可信。

大陸的疫情數據可不可信，基本上可以用一月廿日作為分水嶺。在此之前的數字只能參考，在此之後，尤其是二月十三日，中共總書記習近平的人馬、原上海市長應勇被調往湖北省任省委書記後，湖北數據造假的可能性又更低了。

新華社一月廿日報導，習近平針對新冠肺炎作出重要指示，要求必須引起高度重視，全力做好防控工作。在中共最高領導人講話後，大陸各級政府已經沒有必要，也不敢再隱匿疫情。

而在正式宣布應勇接任湖北省委書記這天，湖北突然宣布，新冠肺炎確診病例二月十二日一天就暴增一萬四千八百四十例。有人形容，這就像銀行新行長上任前，不良貸款一般都會全數爆出來。

另一個能佐證大陸當前疫情真實性的是，人在歐美的大陸民眾近期開始蜂擁回國。眾所周知，長久以來，大陸那些有錢有權有勢的人，無不想方設法要將老婆、小孩跟身家財產轉移到海外，也因此而有了「裸官」一詞。

這些人當年奔向海外是基於「安全」考量，如今有人花了人民幣十八萬元買張機票，要從倫敦經日內瓦逃回上海；還有一家五口帶了一百廿一件行李回到北京，這無非也是因為他們相信，中國現在比歐美還安全。

從一月廿三日武漢封城算起，大陸用兩個月基本控制住本地疫情。但如今面對的是同樣艱難的第二戰役：如何防堵疫情隨著數以萬計的歸國人潮而出現「倒灌」。

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