快訊

防疫情擴散！越南禁所有國際航班入境 外交部這樣說

到底該不該回國？海外華人背後的無奈與不易

德國之聲 / 德國之聲
新冠肺炎疫情持需發燒，對許多海外華人而言，「該不該回國？」成為一個兩難選擇。圖／德國之聲中文網
新冠肺炎疫情持需發燒，對許多海外華人而言，「該不該回國？」成為一個兩難選擇。圖／德國之聲中文網

回國，還是不回？對於不少海外華人而言，如今這是一個難題。

想回國，可以有很多理由：在很多歐美國家，疫情形勢愈加嚴峻。截至本周六（3月21日）上午，中國以外的確診病例接近20萬，其中義大利超過4.7萬例，西班牙超過2.1萬，美國、德國、伊朗的確診數字也直逼2萬。從當前的數字來看，中國確實相對安全。更何況，很多留學生年紀尚小，一些人在海外形單影只，特殊時期思鄉心切，不難理解。

選擇不回國，也可以有很多理由：目前回國是要承擔很多風險的。畢竟，疫情持續多久不好預測，學業、工作中斷後能否繼續；包括德國在內的越來越多的國家開始實施入境管制措施，離開就有可能回不去了；而且，機場、機艙都存在高感染風險，回國後，也屬於被嚴格防範的對象。

「嚴控境外輸入病例」

中國官方反復表示，目前抗擊疫情的重點是海外輸入病例。中國迄今累計境外輸入病例269例，集中於京粵甘滬浙。其中北京最多，截至3月21日上午累計84例。據中國衛生委通報，3月20日中國新增確診病例41例，全部為境外輸入病例，與過去兩日的情況趨同。

當局推出了相關防範措施，例如在北京形成管理閉環，對境外進京人員集中觀察；廣東省3月21日宣布，即日起，境外入粵人員一律自費隔離14天，而北京早在數天前就開始施行同樣的措施。中國《經濟日報網》周六一篇文章呼籲，有關地區和部門應盡快完善數據共享、訊息通報和入境人員核查機制，防範境外輸入風險，用「大數據+人盯人」的方式嚴密防範。

在通報新增境外輸入病例新聞下方的評論中，網友們大聲疾呼「嚴防境外輸入」，以免「好不容易到來的勝利成果前功盡棄」。在微博、微信等社交媒體上，這算是主流聲音，可以說是眾望所歸。

「黎女士」與「跑步女」

與此同時，一些相關新聞，也成為輿論關注和熱議的內容。近日，兩位海歸女性被罵上熱搜：一位是隱瞞新冠肺炎病情、從美國飛回中國治療的黎女士；另一位是澳洲華僑、在拜爾公司工作的梁女士，她在隔離期不戴口罩戶外跑步並且不配合防疫工作，因此也被俗稱為「跑步女」。

兩人被輿論定性為「極端利己主義者」，被網友怒斥為「令祖國蒙羞的人渣」以及「祖國建設你不在，千里投毒你最快」。

參考消息3月20日一篇題為《 「跑步女」和黎女士的「事跡」傳到國外後，美澳網友的反應亮了 》也得到熱傳，文中引述美澳網友的評論對兩人進行進一步的口誅筆伐，顯示兩人在海外也不得人心。目前，兩人均已被所在公司辭退。

除了這兩人，在嚴防海外輸出病例的大背景下，近期同樣備受關注和指責的歸國人士還有「礦泉水女」（隔離期間要喝礦泉水的女留學生）、晉江毒王、鄭州毒王等等。「海歸」似乎成為眾矢之的。

「回國的他們，也曾包機送口罩」

不過，也有輿論--特別是身居海外的中國網友發聲，希望大家不要因為少數個例而否定大量「海歸」和海外華人。很多人提到，在中國疫情最嚴重的時候，很多海外華人曾貢獻出自己一份力，努力付出。

一篇「鳳凰WEEKLY」3月19日的公眾號熱傳文章質疑：中國人回個國，怎麼就成了「萬里投毒」？其中提到，「值得警惕的是，現在的網絡語言已經出現了危險的傾向，那就是把對個案的批評，上升到對海外歸國人員的群體污名化」。

光明日報公眾號近日發表時評，題目即為《回國的他們，也曾包機送口罩》。文中提到，在疫情的壓力下，一些在海外的同胞選擇回國，卻在輿論場上被「另眼相待」，在網路語言暴力中被中傷。「回顧抗疫初期：包機的『口罩』航班，日本留學生用僅有的8萬元為家鄉採買口罩，海外華人在全球範圍內奔走採購防疫物資……當時物資緊缺的我們應該能更理解現在渴望尋求祖國庇護的他們」。

這些窺察到海外華人群體近來的不易。在中國疫情最嚴重之時，很多海外華人為身在中國的家人、朋友牽腸掛肚，一些人還要面對在所居住國可能被歧視的問題；在歐美疫情愈演愈烈的當下，很多身居疫區的華人，同樣要面對被污名化和來去兩難的困境。因此，出現「海外華人不是打全場，而是全場被打」這樣的評論，也就不足為怪了。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

疫情近尾聲！江蘇宣布中小學自3月30日依序開學

江蘇省教育廳21日宣布，經江蘇省委、省政府同意，江蘇全省各級各類學校自2020年3月30日起分批次、錯峰開學。其中，高三...

圖表看疫情／ 創單日最多紀錄！西班牙增324例新冠肺炎死亡病例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

香港輸入型病例大增 加強入境者病毒檢測

香港特首林鄭月娥今天傍晚召開記者會，稱持續兩星期的回港潮，令香港防疫形勢嚴峻和危急，宣布多項防疫新措施，加強為外地抵港人...

到底該不該回國？海外華人背後的無奈與不易

回國，還是不回？對於不少海外華人而言，如今這是一個難題。想回國，可以有很多理由：在很多歐美國家，疫情形勢愈加嚴峻。截至本周六（3月21日）上午...

大陸各省「健康碼」制約復工復產 陸推跨省份互認機制

因應新冠肺炎，大陸各省市建設本地「健康碼」，為進行復工復產，大陸推動「健康碼」跨省份互認機制，大陸絕大地區的「健康碼」已...

港府：第二批接回滯留湖北港人包機下周三、四執行

香港政制及內地事務局局長聶德權今天表示，香港第二批接回滯留湖北港人的專機將於25至26日執行，經風險評估後，滯留湖北的港...

封城兩個月 湖北官員：官僚主義和病毒一樣致命

湖北省統計局副局長葉青近日接受陸媒專訪時表示，兩個月的抗疫，讓武漢人民認清了官僚主義的真面目，也讓黨政幹部不敢再為官僚主...

香港新增17人確診新冠肺炎 官員憂社區傳播風險

香港繼昨天創下單日確診感染新冠肺炎最高紀錄的48例後，今天再新增17例，多數有外遊紀錄，相信是境外移入個案。另有20例初...

檢疫出錯！兩患者出香港機場未隔離

香港發生一起新冠肺炎檢疫資料對調出錯事件，兩名由海外回港並對病毒測試呈陽性的人士被誤作陰性，結果未送醫隔離，直接從機場附...

境內無新增新冠肺炎確診 外媒：中國自己人也不信

中國官方宣稱全境包括重災區湖北連續多日無新增新冠肺炎確診病例，不僅美國總統川普存疑，自由亞洲電台近日也援引武漢民眾質疑「...

大陸首批新冠疫苗進入人體試驗 接種後需隔離觀察14天

大陸已有一批人試驗接種新冠肺炎疫苗，試驗名稱為「重組新型冠狀病毒（2019-COV）疫苗（腺病毒載體）Ⅰ期臨床試驗」。試...

同院第5名員工！武漢中心醫院倫理委員會成員染疫亡

中國官方日前才公布武漢醫師李文亮案調查結果，僅懲處基層員警，難平民憤。而李文亮任職的武漢中心醫院，再有一人因新冠肺炎身亡，是該院第五名染疫身亡的醫務人員。去世者為該院倫理委員會成員...

熱門新聞

竹市新冠肺炎確診再增2例 累計達4例9接觸者需居家隔離

圖表看疫情／ 創單日最多紀錄！西班牙增324例新冠肺炎死亡病例

持續兩位數攀升 我又確診18例境外移入新冠肺炎

土耳其疫情爆開 在當地20多年的台灣媳婦「不寒而慄」

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

預期的日本疫情大爆發呢？為何沒發生？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。