到底該不該回國？海外華人背後的無奈與不易

回國，還是不回？對於不少海外華人而言，如今這是一個難題。

想回國，可以有很多理由：在很多歐美國家，疫情形勢愈加嚴峻。截至本周六（3月21日）上午，中國以外的確診病例接近20萬，其中義大利超過4.7萬例，西班牙超過2.1萬，美國、德國、伊朗的確診數字也直逼2萬。從當前的數字來看，中國確實相對安全。更何況，很多留學生年紀尚小，一些人在海外形單影只，特殊時期思鄉心切，不難理解。

選擇不回國，也可以有很多理由：目前回國是要承擔很多風險的。畢竟，疫情持續多久不好預測，學業、工作中斷後能否繼續；包括德國在內的越來越多的國家開始實施入境管制措施，離開就有可能回不去了；而且，機場、機艙都存在高感染風險，回國後，也屬於被嚴格防範的對象。

「嚴控境外輸入病例」

中國官方反復表示，目前抗擊疫情的重點是海外輸入病例。中國迄今累計境外輸入病例269例，集中於京粵甘滬浙。其中北京最多，截至3月21日上午累計84例。據中國衛生委通報，3月20日中國新增確診病例41例，全部為境外輸入病例，與過去兩日的情況趨同。

當局推出了相關防範措施，例如在北京形成管理閉環，對境外進京人員集中觀察；廣東省3月21日宣布，即日起，境外入粵人員一律自費隔離14天，而北京早在數天前就開始施行同樣的措施。中國《經濟日報網》周六一篇文章呼籲，有關地區和部門應盡快完善數據共享、訊息通報和入境人員核查機制，防範境外輸入風險，用「大數據+人盯人」的方式嚴密防範。

在通報新增境外輸入病例新聞下方的評論中，網友們大聲疾呼「嚴防境外輸入」，以免「好不容易到來的勝利成果前功盡棄」。在微博、微信等社交媒體上，這算是主流聲音，可以說是眾望所歸。

「黎女士」與「跑步女」

與此同時，一些相關新聞，也成為輿論關注和熱議的內容。近日，兩位海歸女性被罵上熱搜：一位是隱瞞新冠肺炎病情、從美國飛回中國治療的黎女士；另一位是澳洲華僑、在拜爾公司工作的梁女士，她在隔離期不戴口罩戶外跑步並且不配合防疫工作，因此也被俗稱為「跑步女」。

兩人被輿論定性為「極端利己主義者」，被網友怒斥為「令祖國蒙羞的人渣」以及「祖國建設你不在，千里投毒你最快」。

參考消息3月20日一篇題為《 「跑步女」和黎女士的「事跡」傳到國外後，美澳網友的反應亮了 》也得到熱傳，文中引述美澳網友的評論對兩人進行進一步的口誅筆伐，顯示兩人在海外也不得人心。目前，兩人均已被所在公司辭退。

除了這兩人，在嚴防海外輸出病例的大背景下，近期同樣備受關注和指責的歸國人士還有「礦泉水女」（隔離期間要喝礦泉水的女留學生）、晉江毒王、鄭州毒王等等。「海歸」似乎成為眾矢之的。

「回國的他們，也曾包機送口罩」

不過，也有輿論--特別是身居海外的中國網友發聲，希望大家不要因為少數個例而否定大量「海歸」和海外華人。很多人提到，在中國疫情最嚴重的時候，很多海外華人曾貢獻出自己一份力，努力付出。

一篇「鳳凰WEEKLY」3月19日的公眾號熱傳文章質疑：中國人回個國，怎麼就成了「萬里投毒」？其中提到，「值得警惕的是，現在的網絡語言已經出現了危險的傾向，那就是把對個案的批評，上升到對海外歸國人員的群體污名化」。

光明日報公眾號近日發表時評，題目即為《回國的他們，也曾包機送口罩》。文中提到，在疫情的壓力下，一些在海外的同胞選擇回國，卻在輿論場上被「另眼相待」，在網路語言暴力中被中傷。「回顧抗疫初期：包機的『口罩』航班，日本留學生用僅有的8萬元為家鄉採買口罩，海外華人在全球範圍內奔走採購防疫物資……當時物資緊缺的我們應該能更理解現在渴望尋求祖國庇護的他們」。

這些窺察到海外華人群體近來的不易。在中國疫情最嚴重之時，很多海外華人為身在中國的家人、朋友牽腸掛肚，一些人還要面對在所居住國可能被歧視的問題；在歐美疫情愈演愈烈的當下，很多身居疫區的華人，同樣要面對被污名化和來去兩難的困境。因此，出現「海外華人不是打全場，而是全場被打」這樣的評論，也就不足為怪了。

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