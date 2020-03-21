新冠肺炎境外移入病例增加 港府恢復嚴格防疫措施

鑑於由境外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）個案近期大幅增加，香港當局決定恢復實施一些已取消的防疫措施，同時延後中學文憑考試。

香港行政長官林鄭月娥今天率同多名官員舉行記者會。她說，從3月7日至20日，本地8、9成確診2019冠狀病毒疾病的病患有外遊紀錄及是他們的親密接觸者。

這些外遊者有赴海外工作、旅遊、探親以及留學生，個案激增令市民擔心；更令人擔心的是，未來兩週回港的人將會大增，形勢嚴峻危急。

她說，今天曾與4位協助政府抗疫的專家商討有關問題，大家都覺得病毒的移入問題更難處理，且有可能造成社區爆發。

此外，大量境外移入病例令醫療系統受到更大壓力，醫護裝備也可能出現不足。但各人都認同，顧及到海外港人，病毒輸入情況可能無可避免─即不能禁止海外港人回港。

林鄭月娥其後補充說，按照基本法，香港居民有進出香港自由。

她說，為減少社區爆發，當局決定恢復實施早前政府為防疫所作的安排，3月23日起，政府只提供緊急及基本服務，其他政府康樂設施、體育場地和圖書館等再次關閉。

疫情剛爆發時，港府曾關閉這些場地，但後來疫情緩和，政府予以重開。

林鄭月娥並公布，原定於3月27日起舉行的中學文憑筆試將會延期至4月24日舉行，但取消口試。中學文憑考試是當局為高三畢業生舉行的公開考試，是進入大學的門檻。

林鄭月娥同時宣布加強對家居隔離者的監控。她說，監控中心今天發現有4名家居隔離者擅自外出，執法人員已找到他們並立即轉送禁閉中心。

她說，當局也會依法起訴4人，不予警告機會。

另外，港府將於3月25日第二次派遣包機到湖北接載部分滯留當地的港人回港。