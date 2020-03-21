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香港新增17人確診新冠肺炎 官員憂社區傳播風險
香港繼昨天創下單日確診感染新冠肺炎最高紀錄的48例後，今天再新增17例，多數有外遊紀錄，相信是境外移入個案。另有20例初步確診病例，仍待複檢結果。
另外，香港有個別感染個案至今沒有找到源頭，衛生官員對此表示憂慮，若持續下去，恐有社區傳播風險。
香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在下午記者會上說，新確診的17人包括1名20個月大的嬰兒，他們大都有外遊紀錄，相信是境外移入個案。
另外20宗初步確診病例仍有待複檢結果。
張竹君也提到，本地近日發生的零星確診個案找不到源頭，情況令人憂慮。她說，如果有越來越多找不到源頭的個案，可能有社區傳播風險。
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