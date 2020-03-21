檢疫出錯！兩患者出香港機場未隔離

香港發生一起新冠肺炎檢疫資料對調出錯事件，兩名由海外回港並對病毒測試呈陽性的人士被誤作陰性，結果未送醫隔離，直接從機場附近檢測中心回家。

因應海外有大批港人回流避疫，衛生部門昨天在機場附近的亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，為有症狀的入境人士進行2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）檢測，呈陽性的會被送院隔離治療，呈陰性的可以返回居所自我隔離14天。

據公布，瑪麗醫院今天凌晨發現4名入境人士的樣本覆檢結果與昨天傍晚的初步報告不一致，其中兩名獲准返回登記居所的人士，覆檢結果對病毒呈陽性反應。

醫管局已即時通報衛生防護中心安排兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定。

另外兩名對病毒呈陰性反應卻被送院治療的入境入士已獲安排返回居所進行居家檢疫隔離。

局方表示，錯誤的起因是4個樣本資料可能在化驗過程中被對調，有關方面已檢視工作流程，以提升報告的準確性。

醫管局就事件對有關人士致歉。