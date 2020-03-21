境內無新增新冠肺炎確診 外媒：中國自己人也不信

中國官方宣稱全境包括重災區湖北連續多日無新增新冠肺炎確診病例，不僅美國總統川普存疑，自由亞洲電台近日也援引武漢民眾質疑「現在彷彿又回到了疫情初期，官方似乎在刻意隱瞞」。

中國抗疫達成的「歸零」成就，受到世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）高度讚揚，但可信度卻備受質疑，包括他們自己人。

自由亞洲電台20日引述武漢居民王女士表示，有個住在三眼橋社區的同學，發燒送醫院治療，即使不確診，也屬於疑似病例，「現在彷彿又回到了疫情初期，官方似乎在刻意隱瞞」。

報導說，武漢韓家墩街道辦20日才發布通知，麗水康城社區又新增病例。不過，隸屬中共湖北省委的荊楚網則稱，麗水社區的個案只是「無症狀感染者」，不是確診病例。

對於無症狀感染者是否算是確診病例，中國官方曾經討論。

據財新網2月26日報導，某位參與修訂中國國家衛健委新冠肺炎診療方案的專家指出，方案修訂過程中曾對無症狀患者能不能診斷為確診病例有過討論，但最後遭到否決。

報導援引哈佛大學醫學院流行病學家米納（Michael J. Mina）表示，無症狀感染者不計入確診病例，會不利於建立病毒模型並瞭解其傳播範圍，他和其他研究人員推測，被感染者比現在已對外公佈的病例多，其中很多人可能是無症狀感染者。

自由亞洲電台報導稱，中國官方統計數據是否可信，母親已病逝的武漢居民丁先生有切身體驗。

報導引述丁先生指出，他母親1月底剛發病時，醫院說沒床位，拒做核酸測試，「沒有床位，住不了醫院，剛剛開始他也不給你確診，新華、同濟及協和醫院都去過，他不給你確診，連核酸（確診）都是假的」。

報導指出，丁先生說，醫院因床位不足，於是以欺騙拒絕收治患者，「然後他們搞一個準確率只有30%的核酸檢測，每天要入院的人就是這樣被他們控制了。但是很多病人等不及，沒有等的機會就已經去世了」。

報導說，另個武漢居民譚志剛則稱，他們愈來愈不相信官方公布的數字，「就好比（溫州）動車事故的時候，鐵道部的發言人回答記者提問一樣，問死了多少人，鐵道部的官員說，反正我報出來的數字，不管你們信不信，我是信。只要他們信就行」。