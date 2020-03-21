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大陸境內新增確診數掛0？武漢醫師揭內幕爆「騙人的」
中國大陸新冠肺炎疫情已大幅趨緩，據衛健委的疫情通報，近三日增確診數皆來自境外移入，境內感染人數為0。但有武漢的醫師匿名接受日媒採訪，指這個情報是騙人的，這是習近平為了粉飾太平的手段。
根據大陸國家衛生健康委員會官網今日上午通報，昨（20）日新冠肺炎新增確診病例41例，全部來自境外輸入，大陸31個省市區包括重災區湖北省，已連續3天歸零無新增，連WHO祕書長譚德塞都讚這是「驚人的成就」。
卻有當地醫師告發這一切都是謊言，據日本共同通訊社報導，在武漢市隔離新冠肺炎患者設施工作的不具名醫師表示，武漢仍然持續有人感染新冠肺炎，但在大陸國家主席習近平10日視察武漢後，突然開始大規模讓大多數仍有症狀的患者解除隔離，也停止了一部分的疾病篩檢。
他指出習近平意圖要在帳面上減少治療的人數，營造城市疫情改善的假象。這名年約40幾歲的醫生憂心地認為，如果這樣隱匿疫情，恐怕會再次引起新冠肺炎的大流行。
在台灣也有不少對大陸疫情改善抱持懷疑的人，台師大政治所教授范世平昨天在臉書寫道，大陸14億人，義大利5998萬人，差了23倍，現在死亡人數還被義大利超越，「是義大利太老實，還是中國說謊成性？」，他還嘲諷大陸可以甩鍋給義大利了，把該病名改為米蘭肺炎。
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