港府未做好測試 7400條電子手帶多人無法啟動

外國抵港人士自星期四起，必須強制家居檢疫並配戴電子手帶，以供當局監察有否留在檢疫地點。港府資訊科技總監辦公室昨天下午表示，截至昨日中午，累計發出超過7400條手帶，並發送電話短訊給所有昨天中午前，經機場入境的人士。

香港電台報導，實政圓桌立法會議員田北辰說，是他協助政府引入這款電子手帶，一早已有幾千條存貨，質疑政府未預先做好測試，以致很多人都啟動不了手帶。

倫敦留學生梁小姐和弟弟前日下午約4時半抵港，至昨午近2時才收到啟動檢疫應用程式的密碼。其弟輸入密碼後更顯示有人使用該帳戶，未能成功啟用，弟弟致電求助，對方稱會再發密碼，截至昨晚10時仍未收到，未知何時才能啟動。梁小姐認為程式有許多漏洞，有待改進。

田北辰指出，港府現時以人工把檢疫令掃描到電腦系統的做法「相當笨拙」。據他了解，政府測試系統工作不足，倉卒大量使用以致「蝦碌」。他說，允抵港者預先電子輸入資料的措施，或需一至兩周後才啟用。