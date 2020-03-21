歸港確診者 逾2成發病前趴趴走

港府上周五（13日）向歐洲神根地區發出紅色外遊警示起，至前日的77宗確診，發現逾25%人病發前後數天仍外出，他們全部都是剛回港；有患者病發當日到訪5個地方，包括體育館、特賣場、酒吧等，甚至還會「轉場」消遣，引發外界「傳播病毒」憂慮。

明報報導，77宗個案中有20名患者剛回港，並於病發前後數天外出，當中3人病發前曾上班，包括一名城巴司機。一名由德國返港的34歲男子曾於病發前兩天出席聚會及派對，而病發當日亦曾到灣仔永豐大廈。另有30歲女子由倫敦返港後5日病發，並於病發翌日到葵青佛羅倫斯小鎮特賣場。

報導指出，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，難以判斷患者是否在酒吧或食肆等地方受感染，加上聚會時會除口罩，或會在患者病徵不明顯下「播毒」。她呼籲不論本地還是外籍人士都要改變態度，減少聚集，因聚會可能引起爆發。

渣打銀行員工中鏢

另外，香港昨再現安老院爆發疑雲，報導稱，觀塘順安邨護老院一名老翁病毒樣本一度呈「弱陽性」，第二次測試呈陰性。張竹君稱護老院已在兩個月前謝絕探訪，相信「弱陽性」結果屬技術問題。

據報導，渣打銀行荃灣眾安街分行也有員工初步確診，該員工曾於周末出席一個私人聚會，當中有出席者確診。該員工感不適前一天曾上班，分行昨緊急關閉消毒，其他員工昨起在家工作14天。

此外，機管局昨接獲食肆翡翠拉麵小籠包通知，一名確診者曾到該店用膳，昨已即時暫停營業消毒清潔。