境外輸入+本地感染急升 香港增48例 現社區暴發凶兆

香港昨天新增48宗確診及5宗初步確診個案，再創單日新高，除35宗確診個案有外遊紀錄外，有13宗沒有外遊史，當中6宗不明感染源頭，另7宗則為之前確診人士的密切接觸者，反映隨著越來越多港人自海外返港，恐把病毒帶進社區，引發社區傳播凶險。專家呼籲港府以「酒店檢疫」替代「居家檢疫」堵塞漏洞，甚至應考慮「封關」，阻止社區爆發。

文匯報報導，昨天有50名具感染症狀及經機場入境者，被送往臨時檢測中心後，4人測出新冠病毒陽性反應，傳染病專家擔心，香港將發生第一波持續本地爆發，更推算未來兩周確診個案或增至600宗。

報導指出，香港除了境外輸入個案大增之外，本地確診個案近日亦有回升趨勢，專家高度懷疑是大批港人由海外返港所輸入的病毒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，第221宗個案是一名的士司機，他本身並無外遊，但每日多次到機場接載乘客。

報導稱，有不少新確診者曾到人多聚集地方，包括蘭桂坊、SOHO區、Pure Fitness健身中心等，張竹君表示，會通知蘭桂坊大清洗，亦會到Pure Fitness更衣室調查傳播鏈。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，蘭桂坊有大量外國人聚集，出現感染群組可以預料，現知個案或只是冰山一角，其他社區亦可能有更多本地感染群組出現。他建議港府應收緊入境限制，甚至考慮「封關」，禁止非香港居民到香港。

據報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良推算，未來兩至三周可能有200宗傳入個案，如不攔截，確診個案或增至600宗。香港大學醫學院院長梁卓偉指，公立醫院的深切治療部床位可能不敷應用，建議港府租用「酒店檢疫」替代「居家檢疫」。

梁子超認同居家檢疫可能引發社區爆發，建議特區政府與酒店業界合作，租下整棟或部分酒店樓層作檢疫用途。