快訊

確診者參與疫苗開發？中研院澄清：沒有參與防疫研究

胡錫進砲轟廣東：未隔離台港澳入境人員

中央社 / 台北21日電

中共官媒環球時報總編輯胡錫進今晨發文砲轟廣東省的入境隔離新規，排除台港澳入境人員。他還點名香港、台灣近日「病例激增」，要求各地政府絕不能「網開一面」。

廣東省政府今晨宣布，自3月21日0時起，對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，無論外國公民還是中國公民，均一視同仁，一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理。

經港澳台和省外口岸入境廣東，而且來粵前14天內有國外旅居史的人員，也在隔離範圍內。

對此，胡錫進21日凌晨在微博發文質問：「廣東省的這個新規是什麼意思？是港澳台入粵人員可以不隔離嗎？」如果是這樣，他表示反對。

胡錫進說，港澳台與大陸是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，「港台近日病例激增，形勢尤其危險，決不能對從那裡進入內地的人網開一面」。那樣將使剛剛本土新增病例歸零的大陸，面臨二度感染的巨大風險。

他呼籲廣東重新考慮這個政策，「大疫當前，內地的安全第一，其他都應排在之後」。

中國大陸刻正全面嚴防2019冠狀病毒疾病境外輸入，但各地政府對應隔離的國家地區範圍標準不一。首都北京已下令，所有入境人員（含大陸與港澳台）一律隔離14天，但上海、廣東等多地未對港澳台入境人員祭出強制隔離。

胡錫進昨晚發文表示，據他瞭解，現在對香港來的人是否隔離以及怎麼隔離，許可權完全在地方政府的手裡，對集中隔離擴展到多少國家和地區，決定權也在各地方政府的手裡。

他拜託各地政府不要再猶豫，及時把集中隔離的措施擴大到「中國大陸境外所有國家和地區來的人」，強調「現在已經到了必須這樣做的時候」。

據官方通報，3月20日，中國大陸新增確診41人，均來自境外輸入，境外已連續3天新增歸零。

香港新增確診48人，創疫情以來單日新高，其中7成來自境外。

台灣新增確診27人，也創疫情以來單日新高，其中24人來自境外。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

李文亮案調查後只處分員警 網友求真相「還是沒攤開」

新冠病毒是美軍帶到武漢？陸外交部正式表態

封殺了一篇文章 引爆大陸一場網路集體軟性抗爭

發哨人專訪文被狂刪 網友推出多國翻譯、摩斯密碼、盲文等52版

相關新聞

中國疫情見緩？李文亮調查報告的「微妙護航」時機點

最早一批揭發武漢肺炎疫情的「吹哨人」中國醫生李文亮，2月確診病逝後，引發中國網友悲憤聲討平反。抑制不住的輿論裂口，迫使北京在李文亮死後成立調查小組，歷經無聲無息的41天後，終於在19日晚間公布調查報告。但該報告不只與官方先前陳述大致無異，在調查報告的「建議」下，也只有當初讓李文亮簽下「造謠訓誡書」的2名武漢警察，遭到行政處分。避重就輕就此打住的「調查懲處」讓網友傻眼之餘，亦憤怒質疑：「全國上下被遲緩這兩個月的鍋，你就讓警察背？」

陸新冠肺炎新增確診41人 境內連3天歸零

大陸國家衛生健康委員會官網今（21）日上午通報，昨（20）日新冠肺炎新增確診病例41例，全部來自境外輸入。大陸31個省市...

圖表看疫情／ 白宮失守！義大利4032人死亡 德、美確診數逼近2萬

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸境內新增病例連2日掛零 譚德塞讚：了不起

中國大陸昨天新增新冠肺炎確診病例卅九例，全為境外輸入病例，大陸已連續兩日境內無新增病患。世界衛生組織祕書長譚德塞十九日在日內瓦舉行的新冠肺炎疫情簡報會上稱許大陸，這是一項了不起的成就。

上海新增8起境外輸入確診病例 2人曾在台轉機

上海19日新增8起境外輸入的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中自德國法蘭克福、美國芝加哥出發的兩例，都曾在桃...

上海再有兩例境外輸入新冠肺炎病例 曾於台北轉機

上海周五通報，19日通過口岸聯防聯控機制，報告8例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中兩人曾於台北轉機。

北京防疫升級 入京前要向社區報告訊息、簽承諾書

北京近日來升級防控措施，今日又宣布，從大陸各口岸入境北京的人員應在入境前向所在單位與居住社區如實報告個人基本資訊、身體狀...

香港今確診48人創單日新高 36人有外國接觸史

香港今日確診新冠肺炎人數破單日新高，截至今日下午4點，香港新增48例，年齡最小4歲，累計確診256例。新增48起病例，有...

李文亮獲平反！調查報告究責指向派出所 網民不滿只罰基層

中國國家監察委員會調查組昨發布「李文亮醫師有關情況調查」的通報，內容將矛頭指向「派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範」，要求武漢市監察機關督促公安機關撤銷訓誡書，追究有關人員責任。武漢公安宣布撤銷訓誡書並向其家人道歉後，也立即公布懲處兩名警員，但有網民不服問道「他們不是照章辦事嗎？」

她寫武漢日記作者反被「高中生」攻擊 網友接力寫信反擊

中國境內新冠肺炎疫情稍緩，宣傳工作立刻加大力度，網路上更出現自稱「高中生寫給方方的信」，攻擊撰寫武漢封城日記的作家方方。然而，許多網友群起接力「寫信」，反擊這名「高中生」。

李文亮案調查後只處分員警 網友求真相「還是沒攤開」

「李醫生，武漢3月18日新增和疑似都歸零了，你開心嗎？」李文亮醫師去世40天後，他的微博熱度不減，留言數突破60萬條，李文亮成為民眾言論自由覺醒的象徵符號。在國家監察委員會追究相關人員責任後，大部分網友並不滿意，「這麼短的調查報告，還是沒攤開」。

撼動人心！第一本《武漢封城日記》率先在台出版

疫情蔓延之際，來自武漢的真實紀錄率先在台出版！人至今還在被封城的武漢，29歲女社工郭晶的實境日記，將由聯經出版《武漢封城日記》一書，寫出城裡人們的恐慌、焦慮和堅強，情感深刻、動人入微。台灣讀者可藉此理解真實的封城生活，在文字中獲得力量，並期許大家一起攜手努力，互助共渡難關。

熱門新聞

圖表看疫情／ 白宮失守！義大利4032人死亡 德、美確診數逼近2萬

我新冠肺炎確診再破新高 狂增27例 24例境外、3例本土

確診個案大增？指揮中心記者會又延至1600舉行

直播／人數爆增！國內新增27例新冠肺炎確診 24例是境外移入

竹市新冠肺炎確診再增2例 累計達4例9接觸者需居家隔離

台灣新冠肺炎確診人數達135人 個案中新增1人死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。