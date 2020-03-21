胡錫進砲轟廣東：未隔離台港澳入境人員

中共官媒環球時報總編輯胡錫進今晨發文砲轟廣東省的入境隔離新規，排除台港澳入境人員。他還點名香港、台灣近日「病例激增」，要求各地政府絕不能「網開一面」。

廣東省政府今晨宣布，自3月21日0時起，對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，無論外國公民還是中國公民，均一視同仁，一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理。

經港澳台和省外口岸入境廣東，而且來粵前14天內有國外旅居史的人員，也在隔離範圍內。

對此，胡錫進21日凌晨在微博發文質問：「廣東省的這個新規是什麼意思？是港澳台入粵人員可以不隔離嗎？」如果是這樣，他表示反對。

胡錫進說，港澳台與大陸是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，「港台近日病例激增，形勢尤其危險，決不能對從那裡進入內地的人網開一面」。那樣將使剛剛本土新增病例歸零的大陸，面臨二度感染的巨大風險。

他呼籲廣東重新考慮這個政策，「大疫當前，內地的安全第一，其他都應排在之後」。

中國大陸刻正全面嚴防2019冠狀病毒疾病境外輸入，但各地政府對應隔離的國家地區範圍標準不一。首都北京已下令，所有入境人員（含大陸與港澳台）一律隔離14天，但上海、廣東等多地未對港澳台入境人員祭出強制隔離。

胡錫進昨晚發文表示，據他瞭解，現在對香港來的人是否隔離以及怎麼隔離，許可權完全在地方政府的手裡，對集中隔離擴展到多少國家和地區，決定權也在各地方政府的手裡。

他拜託各地政府不要再猶豫，及時把集中隔離的措施擴大到「中國大陸境外所有國家和地區來的人」，強調「現在已經到了必須這樣做的時候」。

據官方通報，3月20日，中國大陸新增確診41人，均來自境外輸入，境外已連續3天新增歸零。

香港新增確診48人，創疫情以來單日新高，其中7成來自境外。

台灣新增確診27人，也創疫情以來單日新高，其中24人來自境外。