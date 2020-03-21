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中國新增確診41人 境內連3日歸零

中央社 / 台北21日電

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月20日，2019冠狀病毒疾病新增確診病例41例，全部來自境外輸入。大陸31個省市區包括重災區湖北省，已連續3天歸零無新增。

據通報，中國大陸昨天新增境外輸入確診病例41例（北京14例，上海9例，廣東7例，福建4例，浙江、山東、陝西各2例，四川1例），累計確診269例。

國家衛健委官網21日通報，3月20日，大陸31個省市區新增確診病例41例，新增死亡病例7例（湖北7例），新增疑似病例36例。

20日新增治癒出院病例590例，解除醫學觀察的密切接觸者1191人，重症病例減少173例。

截至3月20日午夜，大陸31個省市區現有確診病例6013例（其中重症病例1963例），累計治癒出院病例7萬1740例，累計死亡病例3255例，累計確診病例8萬1008例，現有疑似病例106例。累計追蹤到密切接觸者68萬5866人，尚在醫學觀察的密切接觸者9371人。

其中，湖北20日無新增確診病例，現有確診病例5719例（武漢5610例），其中重症病例1927例（武漢1901例）。湖北也無新增疑似病例，現有疑似病例為0。

據通報，截至3月20日午夜，香港特別行政區累計確診病例256例（出院98例，死亡4例），澳門特別行政區17例（出院10例）。

新冠肺炎 COVID-19

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