香港新冠肺炎確診激增48例 境外輸入占大宗

香港今年新增48起新冠肺炎確診病例，累計確診人數達257人。今天新增的病患絕大部分是外地返港人士及他們的緊密接觸者，相信病毒由外地傳入。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，新增病患中最年輕的4歲，最年長的69歲，絕大部分從外地返港，包括8名海外留學生，其餘人外遊的地方遍布全球，但以歐美為主。

她說，新增患者有部分是外地回港病患的密切接觸者，包括一名4歲女童，她的父親感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）前曾去過倫敦。

張竹君說，本地感染個案只有一宗，患者是計程車司機，每天都會在機場行走。

由於疫情在歐美爆發，連日來有大批海外留學生及移民返回香港避疫，當局已把防疫重點放在機場，並規定所有入境者（台灣和澳門除外）都必須強制隔離14天。

此外，衛生部門已在機場附近設立了檢測中心，為抵港可能病患進行檢測。

張竹君表示，確診個案急增，與大批港人由外地回港避疫有關，預期這種急增情況還會維持一段時間，但希望高峰期只屬短暫，很快可以過去。

另據公布，香港出現第二例狗確診新冠肺炎。此前，香港曾傳出一名確診患者飼養的寵物犬，也被驗出病毒弱陽性反應，是全球犬隻確診首例，並在測無病毒反應、交還飼主後死亡。

衛生官員相信是人類傳染病毒給犬隻，目前沒有證據顯示犬隻之間會互相傳染。