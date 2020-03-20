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撼動人心！第一本《武漢封城日記》率先在台出版

聯合新聞網 / 台北訊
圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

疫情蔓延之際，來自武漢的真實紀錄率先在台出版！人至今還在被封城的武漢，29歲女社工郭晶的實境日記，將由聯經出版《武漢封城日記》一書，寫出城裡人們的恐慌、焦慮和堅強，情感深刻、動人入微。台灣讀者可藉此理解真實的封城生活，在文字中獲得力量，並期許大家一起攜手努力，互助共渡難關。

「這不是純粹的個人日記，而是用日記的方式進行公共敘事。」從1月23日武漢封城開始，郭晶就開始書寫，日記首刊於微博迄今累積了191萬閱讀次、轉發近5千次，並受到英國BBC及各大國際媒體廣泛報導，引發廣大網友共鳴，「很多人在看了我的日記後說感受到力量，對生活在疫區的人也多了一些了解，這些回饋不斷激勵我寫下去。」《武漢封城日記》從編排到出版於兩個月內完成，是全球第一本來自武漢封城後的真實生活紀錄，預計3月27日率先正式在台灣出版。

「儘管很艱難，人們都還在頑強地抵抗。」

即便孤身在封鎖之中，郭晶仍想盡一己之力做點什麼。她以社工獨特眼光，在封城後有意識地持續書寫、思考，細膩記錄生活。她盡力關懷城市停止運作時仍需要工作的清潔工，也記錄周遭的改變。在本書中可以看到人被隔離的特殊心理變化，及人與人連結的重要性與溫暖。

日記受矚目後，郭晶接到很多人傳訊要寄送物資或錢來幫助她，但她選擇成為一個中繼站，將陌生人發來的物資或幫助，轉給當地的醫院或志工團。郭晶希望透過日記「讓每個人都能成為一個連結點」，串聯成互相合作的互助網，每個人都貢獻一點點，就可以照顧好更多人。

隨著疫情逐漸升溫，台灣民眾也人心惶惶。郭晶的封城日記裡，收錄當時許多網友閱讀日記後的留言回饋，將使台灣讀者更了解封城後真實的生活日常，看見外界從沒想到的衍生問題。透過她真誠筆觸，獲得面對挑戰的勇氣，並了解一個被隔離的人，如何藉由文字紀錄得以獲得自由。

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