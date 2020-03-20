首見孕婦染疫 醫局：或會早產

香港首現孕婦感染新冠病毒，該名32歲孕婦曾到澳洲、義大利、德國及杜拜，抵港當日發燒及流鼻水，昨天確診，暫未用藥治療。醫管局表示暫無數據顯示病毒會引致畸胎，但可能會早產；婦產科醫生表示孕婦心肺負荷大，如感染嚴重或會缺氧，建議先用支援治療。

香港01報導，該孕婦懷孕16周，在舊山頂道18號曉峰閣居所接受強制檢疫，她於1月24日至3月16日曾到4個國家，回港當天發燒及流鼻水，目前留醫瑪麗醫院。

明報報導，中大醫學院婦產科學系教授譚永雄表示，孕婦免疫力較低，容易感染細菌及病毒，或會比普通人病情嚴重。他說，婦女懷孕時心臟及肺部負荷較大，若出現嚴重感染，孕婦或會缺氧。隨著懷孕周期增加，心肺負荷亦會上升，血氧含量有可能因此下跌。

他指出，內地醫生分析武漢9名確診孕婦，她們均成功剖腹產子，6名孕婦的羊水、臍帶血、直腸拭子、人奶樣本，都檢測不到冠狀病毒；稱沒證據顯示病毒經母體垂直傳播給胎兒。

曾參與治療SARS孕婦產下嬰兒的資深兒科醫生表示，當時有孕婦在20多周時早產，其後不幸離世；早產嬰兒亦出現呼吸、腸壞死及體重過輕等問題，但最後順利出院。該醫生憶述，印象中沒有SARS嬰兒被證實感染，其後發育及成長亦無大問題。他續說，曾在醫院門診診治一名幼兒，並得悉其母懷胎時感染SARS，該幼兒當時發育正常。