快訊

鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

首見孕婦染疫 醫局：或會早產

世界日報 / 香港新聞組╱香港20日電
香港首現孕婦感染新冠病毒。 中國新聞社
香港首現孕婦感染新冠病毒。 中國新聞社

香港首現孕婦感染新冠病毒，該名32歲孕婦曾到澳洲、義大利、德國及杜拜，抵港當日發燒及流鼻水，昨天確診，暫未用藥治療。醫管局表示暫無數據顯示病毒會引致畸胎，但可能會早產；婦產科醫生表示孕婦心肺負荷大，如感染嚴重或會缺氧，建議先用支援治療。

香港01報導，該孕婦懷孕16周，在舊山頂道18號曉峰閣居所接受強制檢疫，她於1月24日至3月16日曾到4個國家，回港當天發燒及流鼻水，目前留醫瑪麗醫院。

明報報導，中大醫學院婦產科學系教授譚永雄表示，孕婦免疫力較低，容易感染細菌及病毒，或會比普通人病情嚴重。他說，婦女懷孕時心臟及肺部負荷較大，若出現嚴重感染，孕婦或會缺氧。隨著懷孕周期增加，心肺負荷亦會上升，血氧含量有可能因此下跌。

他指出，內地醫生分析武漢9名確診孕婦，她們均成功剖腹產子，6名孕婦的羊水、臍帶血、直腸拭子、人奶樣本，都檢測不到冠狀病毒；稱沒證據顯示病毒經母體垂直傳播給胎兒。

曾參與治療SARS孕婦產下嬰兒的資深兒科醫生表示，當時有孕婦在20多周時早產，其後不幸離世；早產嬰兒亦出現呼吸、腸壞死及體重過輕等問題，但最後順利出院。該醫生憶述，印象中沒有SARS嬰兒被證實感染，其後發育及成長亦無大問題。他續說，曾在醫院門診診治一名幼兒，並得悉其母懷胎時感染SARS，該幼兒當時發育正常。

新冠肺炎 COVID-19 早產 孕婦

延伸閱讀

美國疫情下恐慌囤貨 超市賣場推出敬老時段

台灣染疫人數破百 黃子佼、孟耿如婚禮急卡！

北部國小「委外運動館球友」染疫 校方封閉場地

義大利北部疫情嚴峻 又一市長染疫病逝

相關新聞

圖表看疫情／義死亡人數超過大陸 美建議公民立即返國

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

大陸昨日的通報，境內新冠肺炎首次沒有新增的本土病例，世界衛生組織總幹事譚得塞在當地時間19日表示，這是一項了不起的成就。

首見孕婦染疫 醫局：或會早產

香港首現孕婦感染新冠病毒，該名32歲孕婦曾到澳洲、義大利、德國及杜拜，抵港當日發燒及流鼻水，昨天確診，暫未用藥治療。醫管局表示暫無數據顯示病毒會引致畸胎，但可能會早產；婦產科醫生表示孕婦心肺負荷大，如感染嚴重或會缺氧，建議先用支援治療。

中國稱境內感染新增掛零 澳洲媒體：可信度存疑

中國官方連續兩天公布數據，指中國境內感染新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例掛零。澳洲主流媒體指...

北京畫紅線 國際航班入境先在天津、太原檢疫後再進京

大陸嚴控首都疫情，死守輸入性感染防線，今（20） 日起從莫斯科、巴黎、東京、多倫多等地至北京，不能直接入境，必須改停呼和...

大批移民與留學生返香港避疫 機場成防疫重點

武漢肺炎疫情蔓延至歐美，大批移民海外的港人及留學生返港避疫，因此檢測入境者是目前港府的防疫重點

大陸連兩日境內無新增病例 39例新增確診來自境外輸入

大陸昨日新增新冠肺炎確診病例有39例，全為境外輸入病例，連兩日境內無新增病患；新增死亡則有三例，分別來自湖北2例、遼寧1...

京滬港決戰境外 加強防控

大陸與港澳新冠肺炎輸入型病例激增，為嚴防境外輸入，北京、上海與香港等多地採取嚴格防控措施。

李文亮獲平反 陸撤銷訓誡書

歷經四十二天的調查後，大陸國家監察委員會調查組昨天發布「李文亮醫生有關情況調查」的通報。通報建議並督促公安機關撤銷對武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的訓誡書，並追究有關人員責任。

陸本土新增病例0 首見

大陸新冠肺炎疫情出現轉折點，大陸國家衛健委昨天公布的本土新增確診病例數為0，這是大陸疫情爆發以來首見，但當日也新增確診34例，全數是境外移入病例。

香港第2例狗染新冠肺炎病毒 主人已確診

香港出現第2隻被測試出新冠肺炎病毒陽性反應的寵物狗，而主人先前也被確診。先前，香港一隻17歲的博美狗也被測試出陽性反應...

入境上海須隔離14天名單 新增澳洲等8國至24國

上海市疫情防控工作領導小組19日宣布，為進一步防控境外輸入疫情風險，自3月20日零時起，上海在原有16個重點國家之外，新...

熱門新聞

圖表看疫情／義死亡人數超過大陸 美建議公民立即返國

新竹市新冠肺炎確診又多1例 累積2例變竹竹苗最多

「美要走台灣的路 還是走義大利的路？」 佛州前州長隔離感言 語重心長

確診個案大增？指揮中心記者會又延至1600舉行

加州下令全加州民眾待在家中！立刻生效！

找到了！外籍男發燒落跑 警方醫院旁印尼小店尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。