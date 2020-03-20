快訊

唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 一審判刑1年6月

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

大批移民與留學生返香港避疫 機場成防疫重點

中央社 / 香港20日電

武漢肺炎疫情蔓延至歐美，大批移民海外的港人及留學生返港避疫，因此檢測入境者是目前港府的防疫重點。

截至昨天深夜，香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診個案達208起。最近幾天，本地新增的個案，大部分是輸入病例，感染者都曾赴歐美等地。

報導指出，最近每天有超過1萬人返港，香港國際機場的入境者是港府防疫的重中之中。

因應當前情勢，香港醫院管理局昨天宣布，依據政府抗疫督導委員會的指示，計劃在機場附近的亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立檢測中心。

醫管局說，即日起凡出現上呼吸道感染症狀的入境者，將送往位於博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，預計需半天至1天的時間即可知檢測結果，呈陽性患者則送往醫院隔離治療，呈陰性則回居所隔離檢疫14天。

港府早前公布，自18日凌晨起，所有海外入境者（台灣和澳門除外）都要到檢疫中心或在家隔離14天。

由於機場已成為港府的防疫重點，行政長官林鄭月娥昨天專程考察機場檢疫。

她說，從近日的確診數字看，香港當前面臨極大的境外輸入威脅，呼籲所有入境者嚴格遵守檢疫規定，14日內不可外出，否則依法論處。

目前香港國際機場對入境者採取嚴格檢疫措施，包括體溫量測並繳交健康申報表，接著有關人員向他們發出檢疫令並為他們戴上電子手帶，以確認他們檢疫期間留在居所。

有關人員也會向他們派發資料包，說明檢疫程序及注意事項。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

清交大合作防疫 大學個人申請第2階段甄試互為備援試場

居家檢疫大增 新北連夜找防疫旅館達188間、目標2千

影／機場爆歐美返鄉潮 留學生：全程穿防護衣搭機回家

高三考生居家檢疫隔離 2076大學校系甄試應變方案看這

相關新聞

圖表看疫情／義死亡人數超過大陸 美建議公民立即返國

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大批移民與留學生返香港避疫 機場成防疫重點

武漢肺炎疫情蔓延至歐美，大批移民海外的港人及留學生返港避疫，因此檢測入境者是目前港府的防疫重點

大陸連兩日境內無新增病例 39例新增確診來自境外輸入

大陸昨日新增新冠肺炎確診病例有39例，全為境外輸入病例，連兩日境內無新增病患；新增死亡則有三例，分別來自湖北2例、遼寧1...

京滬港決戰境外 加強防控

大陸與港澳新冠肺炎輸入型病例激增，為嚴防境外輸入，北京、上海與香港等多地採取嚴格防控措施。

李文亮獲平反 陸撤銷訓誡書

歷經四十二天的調查後，大陸國家監察委員會調查組昨天發布「李文亮醫生有關情況調查」的通報。通報建議並督促公安機關撤銷對武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的訓誡書，並追究有關人員責任。

陸本土新增病例0 首見

大陸新冠肺炎疫情出現轉折點，大陸國家衛健委昨天公布的本土新增確診病例數為0，這是大陸疫情爆發以來首見，但當日也新增確診34例，全數是境外移入病例。

香港第2例狗染新冠肺炎病毒 主人已確診

香港出現第2隻被測試出新冠肺炎病毒陽性反應的寵物狗，而主人先前也被確診。先前，香港一隻17歲的博美狗也被測試出陽性反應...

入境上海須隔離14天名單 新增澳洲等8國至24國

上海市疫情防控工作領導小組19日宣布，為進一步防控境外輸入疫情風險，自3月20日零時起，上海在原有16個重點國家之外，新...

大陸研究發現 恒河猴染新冠病毒康復後不會再感染

大陸《財新網》報導，中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川在一項試驗中發現，恒河猴在感染新冠病毒康復後，體內產生的抗體...

北京新增21例境外輸入 新統計：留學生占4成

北京市政府下午表示，18日新增21例境外輸入確診病例、來自6國；最新統計顯示，首都機場口岸日均入境人員約6千至8千人，累...

衛健委發「指引」：特定場所、職業人員建議續戴口罩

中國新冠肺炎疫情趨於緩和，中國國家衛生健康委員會18日發出通知，放寬戴口罩的規定，普通公眾居家或到無人聚集、通風良好的戶外...

香港新增16人確診新冠肺炎 累計208例

香港今天新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，累計確診達208例；今天新增病例中，大部分患者有外遊紀錄...

熱門新聞

圖表看疫情／義死亡人數超過大陸 美建議公民立即返國

新竹市新冠肺炎確診又多1例 累積2例變竹竹苗最多

「美要走台灣的路 還是走義大利的路？」 佛州前州長隔離感言 語重心長

找到了！外籍男發燒落跑 警方醫院旁印尼小店尋獲

直播／疫情指揮中心公布國內新增8例確診 7例是境外移入

義大利新冠肺炎死亡人數超過中國大陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。