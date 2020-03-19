聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港第2例狗染新冠肺炎病毒 主人已確診

中央社 / 台北19日電
香港出現第2隻被測試出新冠肺炎病毒陽性反應的寵物狗，而主人先前也被確診。示意圖。 美聯社
香港出現第2隻被測試出新冠肺炎病毒陽性反應的寵物狗，而主人先前也被確診。示意圖。 美聯社

香港出現第2隻被測試出新冠肺炎病毒陽性反應的寵物狗，而主人先前也被確診。先前，香港一隻17歲的博美狗也被測試出陽性反應。

綜合明報及香港01報導，香港漁農自然護理署今天表示，這隻寵物狗是一隻德國狼狗，其主人先前已確診感染新冠肺炎，發病前曾前往巴黎及倫敦。

這隻狼狗18日連同另一隻狗被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，兩隻狗目前都沒有任何相關病徵。但這隻狼狗對病毒測試呈現陽性反應。漁護署表示，會繼續密切監察及進行反覆測試。

漁護署強烈建議，把與2019年冠狀病毒確診者，或其密切接觸者同住的寵物（包括貓狗在內的哺乳類動物），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

漁護署發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衛生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後要洗手，以及避免親吻動物。如果發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

先前第一宗寵物狗染新冠肺炎病毒的案例，是感染新冠肺炎的香港女富商周巧兒，她的博美狗共接受過7次病毒檢測，前2次發現口腔及鼻腔樣本呈弱陽性，最後2次檢測則都轉為陰性。這隻高齡17歲的博美狗已在16日死亡，但狗主人拒絕驗屍。

新冠肺炎 COVID-19 香港 寵物

延伸閱讀

印尼增82例 近半省級行政區有新冠肺炎疫情

伊朗新冠肺炎已上千死 現在才關購物中心

新冠肺炎全球死亡人數飆破9000 歐洲蔓延最快

新冠肺炎伊朗新增149不治 累計1284死18407確診

相關新聞

圖表看疫情／印尼增82例確診 伊朗增149不治

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

香港第2例狗染新冠肺炎病毒 主人已確診

香港出現第2隻被測試出新冠肺炎病毒陽性反應的寵物狗，而主人先前也被確診。先前，香港一隻17歲的博美狗也被測試出陽性反應...

入境上海須隔離14天名單 新增澳洲等8國至24國

上海市疫情防控工作領導小組19日宣布，為進一步防控境外輸入疫情風險，自3月20日零時起，上海在原有16個重點國家之外，新...

大陸研究發現 恒河猴染新冠病毒康復後不會再感染

大陸《財新網》報導，中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川在一項試驗中發現，恒河猴在感染新冠病毒康復後，體內產生的抗體...

北京新增21例境外輸入 新統計：留學生占4成

北京市政府下午表示，18日新增21例境外輸入確診病例、來自6國；最新統計顯示，首都機場口岸日均入境人員約6千至8千人，累...

衛健委發「指引」：特定場所、職業人員建議續戴口罩

中國新冠肺炎疫情趨於緩和，中國國家衛生健康委員會18日發出通知，放寬戴口罩的規定，普通公眾居家或到無人聚集、通風良好的戶外...

香港新增16人確診新冠肺炎 累計208例

香港今天新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，累計確診達208例；今天新增病例中，大部分患者有外遊紀錄...

感染過就終生沒事？鍾南山：解決疫情不能靠集體免疫

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，新冠肺炎病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據，不能靠集體免疫解決疫情，需從源頭做預防，最重要的還是生產出有效的疫苗。鍾南山也再次強調....

防控漏洞？武漢連5天增門診病例 專家：這是危險信號

武漢衛健委數據統計資料顯示，當地持續五天都出現門診新增病例。有專家表示，在武漢封城、社區封閉、形勢趨緩的情況下，還有門診新增病例，「這是個危險信號！」此外...

中鏢加拿大國際學校女職員 多次到蘭桂坊

香港昨天新增的25例確診個案中，3宗病患沒有外遊史，其中一人是加拿大國際學校50歲女職員，在潛伏期內曾多次去過蘭桂坊；有專家估計是輸入個案造成的本地社區感染

疫情倒灌 香港1天25染疫創新高

留學生、在外港人紛紛湧回香港避疫，引發疫情「倒灌」危機！香港衛生防護中心昨天公布，新增25宗確診個案，創單日新高，累計193宗，當中22宗都有外遊史

河南鄭州境外輸入首例 密切接觸者分布11城

河南鄭州首例境外輸入性確診者郭姓男子因隱瞞境外旅居史引發關注，多地出現郭男的密切接觸者。據指出，截至17日，已有河南鄭州、焦作、周口，河北保定，內蒙古呼和浩特

熱門新聞

獨／新冠肺炎零確診「破功」 新竹市出現首例

圖表看疫情／印尼增82例確診 伊朗增149不治

中和里長喊不知做錯什麼 醫院員工嗆：老娘我也不知做錯什麼

限制入境影響 外籍旅客抵台滿臉錯愕

找到了！外籍男發燒落跑 警方醫院旁印尼小店尋獲

直播／疫情指揮中心公布國內新增8例確診 7例是境外移入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。