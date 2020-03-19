香港新增16人確診新冠肺炎 累計208例

香港今天新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，累計確診達208例；今天新增病例中，大部分患者有外遊紀錄，據信是在海外感染。

衛生官員下午在記者會指出，今天新增的患者中，部分曾到過蘭桂坊的酒吧或健身房，這引起媒體關注應否關閉酒吧區，但官員並未回應有關問題，只呼籲市民減少聚會。

另外，最近幾天有大批海外華人和留學生從歐美回流香港避疫，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，近期感染病毒的患者較年輕，這與年輕人比較喜歡外遊以及出外消遣有關。