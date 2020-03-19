衛健委發「指引」：特定場所、職業人員建議續戴口罩

中國新冠肺炎疫情趨於緩和，中國國家衛生健康委員會18日發出通知，放寬戴口罩的規定，普通公眾居家或到無人聚集、通風良好的戶外，建議不戴口罩。

這份「公眾科學戴口罩指引」，針對普通公眾、特定場所人員、重點人員以及職業暴露人員進行分類。

根據指引，普通公眾處於人員密集場所，如辦公、購物或乘坐電梯、公共交通工具等，建議戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。有咳嗽或打噴嚏等感冒症狀者，建議戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。對於與居家隔離、出院康復人員共同生活的人員，建議戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。

針對特定場所人員處於人員密集的，如醫院、汽車站、火車站、地鐵站、機場、超市、餐館、公共交通工具以及社區和單位進出口等處所，被列為中、低風險地區，建議工作人員戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩；在高風險地區，建議工作人員戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

在監獄、養老院、福利院、精神衛生醫療機構，以及學校的教室、工地宿舍等人員密集場所，在中、低風險地區，建議戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。在高風險地區，建議工作人員戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

重點人員如新冠病毒肺炎疑似病例、確診病例和無症狀感染者；新型冠狀病毒肺炎密切接觸者；入境人員，建議戴醫用外科口罩或無呼氣閥符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

此外，職業暴露人員，例如醫護人員和從事疫情防控相關的行政管理、警察、保安、清潔的人士，建議戴醫用外科口罩。在新冠肺炎確診病例、疑似病例患者的病房、ICU工作的人員等，戴醫用防護口罩。從事呼吸道標本採集的操作人員，氣管插管、肺移植手術、病理解剖等工作人員，要戴頭罩式（或全面型）動力送風過濾式呼吸防護器，或半面型動力送風過濾式呼吸防護器，加戴護目鏡或全面屏。