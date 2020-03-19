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防控漏洞？武漢連5天增門診病例 專家：這是危險信號

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
根據武漢衛健委數據統計資料顯示，當地持續五天都出現門診新增病例。 新華社
根據武漢衛健委數據統計資料顯示，當地持續五天都出現門診新增病例。 新華社

武漢衛健委數據統計資料顯示，當地持續五天都出現門診新增病例。有專家表示，在武漢封城、社區封閉、形勢趨緩的情況下，還有門診新增病例，「這是個危險信號！」此外，國家衛健委昨發布戴口罩指引，稱普通公眾居家、戶外，無人員聚集、通風良好時建議不戴口罩。

根據武漢衛健委數據，17日全市新增確診病例1例，來自門診。另外，13日到16日連續四天，也有來自於門診的新增確診病例。

「如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入病例，說明我們的疫情已經得到了非常有效的控制，待這些遺留病例清零後，小區也可以慢慢解封了」，武昌方艙醫院醫療隊醫師表示，「但如果連續出現小區新發病人，說明防控還有一定漏洞！」

該醫師說，來自社區的新增病例是一個比較棘手的問題，病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，弄清楚如何被感染的這個問題很關鍵，「如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，目前我們最擔心的是會存在未被排查到的病源，而這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在」。

武漢衛健委官網16日公布確診病例介紹中提到，該患者住武昌區長江紫都，初步推斷感染來源為其2月份確診的父親。該醫師說，如果他的父親是確診病例，他作為密接者也應該已經被隔離了14天，「如此算來，即使他的父親是在2月底被確診的，他的隔離期也已超過了14天，為什麼在隔離期沒發病，而最近突然發病，也是一個值得思考和警醒的問題」。

隨著疫情防控形勢逐步轉好，國家衛健委決定放寬戴口罩的規定。「公眾科學戴口罩指引」建議在中、低風險地區隨身備用口罩；普通公眾居家、戶外，無人員聚集、通風良好時建議不戴口罩。指引也對特定場所人員、職業暴露人員等分別作出相應的戴口罩建議。

新冠肺炎 COVID-19

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