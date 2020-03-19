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感染過就終生沒事？鍾南山：解決疫情不能靠集體免疫

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。 新華社
中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。 新華社

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，新冠肺炎病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據，不能靠集體免疫解決疫情，需從源頭做預防，最重要的還是生產出有效的疫苗。鍾南山也再次強調，新冠肺炎疫情發生在武漢，但沒有證據表明源頭在武漢，這是科學問題。

鍾南山18日在廣州市政府舉辦的疫情防控新聞記者會上指出，這段時間以來，學到了如何對新冠病毒進行防控，高傳染性疾病都有指數係數的爆發期，新冠病毒的平均傳播係數接近3，高於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS），相對於流感來說，死亡率也很高。

鍾南山說，病毒大爆發帶來了很多問題，包含病房、醫護人員的缺口等等。我們學到了聯防聯控的預防，從源頭預防，是最古老但有效的方法。往後很重要的是，不能靠集體免疫解決問題，冠狀病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據。

鍾南山認為，下一步是要生產出有效的疫苗，這需要很好的國際合作。

他說，中國措施的重點是從上游就一起群防群控，這一條「在當前已被證實有效」，其核心一是提早防護，出門戴口罩不聚集；二是不舒服要及早就診；三是核酸試劑盒要早下放到有需要的醫院，時間不等人；四是早隔離。

鍾南山表示，疫苗是控制疫情最為關鍵的一環，也是長遠之計，指中國和美國等都在全力開展疫苗攻關，「不同類型的疫苗最快可能9月份推出。」

此外，在中國官方藉疫情加大對外宣傳、甚至外交官員聲稱新冠肺炎病毒起源於美國之際，鍾南山針對病毒源頭問題說，「病毒源頭」和「疫情始發地」不一定是一回事。

他說，新冠肺炎疫情是發生在武漢，但沒有證據表明源頭也在武漢，這是科學問題。通過分子生物學、病毒進化的研究，「關於新冠病毒的源頭，將來會有答案的。沒有搞清楚以前，隨便下結論，是不負責任的」。

新冠肺炎 COVID-19 鍾南山 疫情

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