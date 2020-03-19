南華早報記者中鏢 財爺上周曾赴報社

《南華早報》稱旗下Young Post一名24歲自由身女記者，確診感染新冠肺炎，香港財政司長(財爺)陳茂波上周三（11日）曾到該報銅鑼灣辦公室出席論壇，當日確診的女記者亦有上班。財政司長辦公室回覆，陳茂波當日與該記者無任何接觸，陳目前健康良好，毋須接受醫學監察。

明報報導，該名女記者上月27日至本月8日曾赴倫敦，又於本月10至13日及16日在報社時代廣場辦公室上班，並曾在公司18、19及20樓活動，包括使用員工休息室及酒吧。

香港01報導，報社已追蹤到數名女記者的密切接觸者，包括她的父母及家傭均被送入檢疫中心。《南華早報》銅鑼灣時代廣場及黃竹坑的辦公室也都關閉消毒。

《南華早報》行政總裁周二晚向員工發送內部電郵，指有一名自由記者初步被驗出病毒呈現陽性，並多次出入辦公室，及至初步確診前一天（16日）還曾在公司酒吧逗留。《南華早報》關辦公室，要員工在家工作，會維持網站運作和出版報紙。