中鏢加拿大國際學校女職員 多次到蘭桂坊

香港昨天新增的25例確診個案中，3宗病患沒有外遊史，其中一人是加拿大國際學校50歲女職員，在潛伏期內曾多次去過蘭桂坊；有專家估計是輸入個案造成的本地社區感染，倘找不到源頭，或反映社區再現傳播鏈，圍堵政策隨時失效。

明報報導，不願具名、在酒吧餐廳工作的A先生稱，沒聽聞有確診者到過蘭桂坊，即使現在知道也沒有特別感害怕：「每日那麼多人到香港，他們到處走，你怎知道身旁有沒有（感染者）？」

酒吧員工謝先生說不習慣工作時戴口罩，「戴口罩客人會想你這裡是不是有問題？這間店員工是不是有事？」在酒吧外拉客的穆斯林Raja表示不害怕，稱自己從不戴口罩，「如果我要病，是我的真主要我生病，我會接受」。

另據香港01報導，蘭桂坊集團主席盛智文指，暫不考慮關閉蘭桂坊，現正在努力尋找該名個案曾到訪的酒吧或餐廳，一旦查出該女士曾經到訪的地點，將會對相關酒吧、食肆做深度清潔。

盛智文表示，蘭桂坊很大，包含多個區域，在未找到具體地點前，蘭桂坊會正常營業，他指關閉蘭桂坊是「瘋狂且不合理的」，而且蘭桂坊自有疫情以來一直做足清潔和防疫工作確保顧客安全，比如每間酒吧都要求入場者量度體溫等等。

至於有確診者曾在潛伏期多次到訪蘭桂坊，他表示現時全港很多地方都有患者曾經觸摸，而該名女士亦未必是在蘭桂坊染上病毒。他不擔心蘭桂坊的生意，反而更擔心香港的疫情狀況。他指蘭桂坊仍然安全，「別擔心，大家可以繼續來蘭桂坊享受快樂時光。」

根據觀察，昨日下午6時半蘭桂坊人流不多，目測每間酒吧平均約有三至四成入座率，有酒吧員工在顧客入場前他們量體溫。