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疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

疫情倒灌 香港1天25染疫創新高

世界日報 / 香港新聞組╱香港19日電

留學生、在外港人紛紛湧回香港避疫，引發疫情「倒灌」危機！香港衛生防護中心昨天公布，新增25宗確診個案，創單日新高，累計193宗，當中22宗都有外遊史，約70%是由歐洲回港；估計近兩每天還有1.1萬至1.2萬人抵港，為遏止疫情蔓延，香港今天零時起，全球各地抵港者均要接受14天強制居家隔離。

香港電台報導，歐美疫情嚴重，陸續有海外留學生提前返港。有返港的美國留學生說，大學已停課，加上認為香港安全得多，因此決定回港。今天早上起，陸續有航班從澳州、美國、英國、法國、俄羅斯和緬甸抵港，生署人員在禁區為乘客戴上「監察手帶」，並派發檢疫資料給乘客。

生署生防護中心說，新增25宗確診個案中有22宗都有外遊記錄或從國外回港，其中18宗外遊歐洲，1宗外遊美國。

香港01報導，確診者中年紀最小的患者為12歲男童，他3月4日至16日外遊英國，母親作為親密接觸者被送往檢疫中心隔離。

另一名14日歐遊返港的55歲男子確診，原正於慈雲山慈愛苑愛慧閣強制居家檢疫，是首名確診的居家檢疫者。他本月14日返港，本周二（17日）出現發燒徵狀。

李振豪中鏢 首見運動員染疫

另外，確診個案當中包括香港空手道運動員李振豪。這名28歲香港代表在社交媒體上表示，身體狀況良好，並希望戰勝今次疫情。去月一直於法國巴黎訓練的香港空手道運動員李振豪，周日返港後身體出現肺炎病徵，稍後正式確診，為香港首個運動員染疫個案。同行的3名隊友則被列作近距離接觸者。

李振豪其後在Facebook專頁上發文，感謝外界問候與關心，更透露自己除了頭痛及有痰並無其他病徵：「剛剛醫生向我證實確診，幸運的是我無發燒，肺部亦無花，身體狀況良好。」

明報報導，港大專家何栢良形容公立醫院「岌岌可危」，呼籲禁只非港人抵港。中大專家許樹昌建議，若化驗計畫發現某地區抵港者陽性比率特別高，應考慮禁止該處非港人來港；他憂慮一旦香港出現大爆發致公院病爆滿，就可能要放棄圍堵政策，病徵輕微確診者要四散社區於居家隔離治療。

香港電台報導，食物及生局局長陳肇始表示，預計未來一、兩星期，會有數以萬計的人士回港，機場處理檢疫的旅客量非常龐大，正研究在機場附近的北大嶼山醫院及亞洲博覽館加設分流站，應付擴大檢疫安排。

新冠肺炎 COVID-19

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