河南鄭州境外輸入首例 密切接觸者分布11城

河南鄭州首例境外輸入性確診者郭姓男子因隱瞞境外旅居史引發關注，多地出現郭男的密切接觸者。據指出，截至17日，已有河南鄭州、焦作、周口，河北保定，內蒙古呼和浩特，北京，江蘇徐州，湖南常德、懷化、湘西、張家界等11個城市陸續公布當地與郭男密切接觸者相關信息。

澎湃新聞報導，30歲的郭男6日由米蘭乘EY88航班飛往阿布達比，7日抵達北京首都機場，隨後乘機場大巴抵北京西站。

郭返回鄭州後，連續兩天乘坐地鐵等公共交通工具去上班，所以鄭州排查出43名郭男的密切接觸者。

周口市扶溝縣互聯網信息辦公室官方微博發布消息稱，扶溝縣人王某某與郭男曾共同駕駛執法車共同執勤。王某某目前已被集中隔離醫學觀察，其家中成員3人也進行居家隔離觀察14天。

與郭男同一個大廈工作的一名焦作籍安保人員也被確定為郭男的密切接觸者，在縣集中隔離點進行醫學觀察14天。

另外，郭男抵北京後於7日乘坐了北京—懷化的K267次列車返回鄭州，該趟列車沿途多地排查出與郭男的同乘密切接觸者。其中，河北保定市排查出六名郭男的同乘密切接觸者。

該列車有七站在湖南境內，湖南多地也排查出不少郭男的同乘密切接觸者。

徐州13日公布當地有6名郭男的密切接觸者，已經全部追蹤到位並納入隔離觀察。

在呼和浩特市，則有兩姊妹因與郭男同一個航班入境，也被列為郭男的密切接觸者。