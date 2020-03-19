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滯武漢！火神山工人至少9確診 「好想回家」

世界日報 / 中國新聞組╱北京19日電

武漢疫情趨緩，41支援助醫療隊17日撤離，但在另一頭，被視為患者「諾亞方舟」的火神山、雷神山醫院，卻有大批撤下來的工人，他們同樣是從各地趕赴支援武漢，卻面臨尷尬境地，既不屬於救援隊，也不算「滯留人員」，現在誰也不知道何時能離開武漢，生計暫難為繼，他們悲嘆「好想回家」。

財經雜誌報導，中建三局是此次兩山醫院建設的總指揮，參與建設工人至少8000人。2月28日，火神山、雷神山醫院進入運營階段，大部分工人陸續撤離。撤離出來的工人需要接受14天隔離觀察，多名工人說，一開始他們接到的通知是，可以返鄉隔離。但隨後又被告知一律不准返鄉，統一在武漢隔離觀察。

由於工人數量太多，且來自不同施工團隊，中建三局很難將所有人都集中管理。據報導，一些工人住在酒店隔離，還有大部分住在暫停施工的工地板房裡。

隔離期滿14天後，武漢本地工人就可以自行回家，但本地的僅約占20%，大部分都是外來人員。

隔離期間，每個工人獲約5000元人民幣(約709美元)補貼，14天後，補貼停止。

報導指出，在洪山區一座隔離觀察點，這裡是用於隔離觀察火神山和雷神山醫院撤下來的工人，共377名工人，他們住在中建鉑公館項目的活動板房裡。到3月14日，所有工人都已隔離滿14天。他們並未接到可以返鄉的通知，也不能離開隔離點，隔離期滿後，也不再發放補助。

工人向現場工作人員提出兩點訴求：一是希望盡快返鄉開工，或是明確能返鄉的時間；二是繼續酌情發放隔離期以外的補貼。

工作人員說，城建局、信訪局的人都來了，但沒能給出明確結果。

還有一些從火雷兩山撤離的工人，自費隔離在酒店或其他安置點，隔離期滿後，會收到一張健康證明，可在武漢繼續工作。但目前武漢還未全面復工，一位工人說，他正在面臨經濟壓力：「在老家的朋友們都已經開工了，而我現在沒有收入。」

據報導，還有約70名工人被隔離在蔡甸區的一個工地板房裡，其中有九名工人確診。

患者 北京

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