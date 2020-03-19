防疫情倒灌...中國首都機場傳禁國際航班 分流到天津等周邊機場

中國多地的新冠病毒疫情清零，境外輸入的確診病例卻大增，北京首都機場公安局副局長鄭南形容，首都機場正面臨「前所未有的疫情輸入性風險」。18日傳出北京首都機場入境國際航班擬分流至周邊機場，旅客確認未感染才允許轉飛。另首都機場19日再發布新措施，進一步嚴格管控境外進京人員。

隨著境外輸入確診病例逐日增加，北京的「首都保衛戰」成為中國新一波防疫戰「重中之重」。鄭南18日在新聞發布會上表示，近期首都機場入境旅客明顯增多，這與近期部分境外國家和地區的疫情形勢有密切關係，首都機場口岸面臨著前所未有的輸入性風險，為最大限度防範疫情輸入風險，海關檢疫部門、邊防檢查部門均實行了較為嚴格的檢測工作，對中轉乘機部分分流旅客均採取全流程閉環形式的管理。

據國家衛健委統計，截至18日24時，北京累計報告境外輸入確診病例已達64例。

為有效防範境外疫情輸入風險，切斷傳播途徑，北京市19日發布進一步嚴格境外進京人員管控措施，其中包括：即日起，所有境外進京人員均應轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理；符合居家觀察條件的人員應在入境前向居住地社區提出申請；從境內其他口岸入境進京人員，應事先向所在單位和居住地社區報告回京行程安排及有關信息。對隱瞞境外旅居史的，將依法追究責任。

另近日網傳，境外輸入病例使機場防疫壓力備增，北京首都機場要求所有進北京的國際航班「臨時轉飛境內其他機場，北京不再接受國際航班。旅客在落地機場接受檢疫」，預計18日晚起執行。訊息還提到，中國民航局17日緊急召開視訊會議通知，北京入境航班準備先分流到天津、石家莊、太原、呼和浩特，先做疫情篩查，「有症狀的就地治療，沒症狀的再飛北京」，海外航空公司暫不執行。

財新網18日報導稱，目前天津、石家莊、太原和呼和浩特機場已收到分流通知，進入北京的國際航班將到其他機場分流，分流主要為克服北京的隔離場所壓力。但大公報報導，首都機場服務熱線及海南航空人員表示，尚未接到相關通知。

另據新京報報導，鄭南表示，截至18日12時，首都機場公安已執行310次共875輛轉運車輛護送保障任務，轉運至新國展18242人次。首都機場所有入境航班已調整至T3D區域。