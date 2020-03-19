北京防疫再升級 入京人員集中醫學觀察14天

為嚴防境外輸入，北京市今天再升級防疫措施，即日起，所有境外進京人員，均轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理，不再受理申請單獨居家觀察。

據官方通報，北京18日新增確診病例21例，均來自境外輸入，已躍為中國大陸2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）新增病例最多地區。北京官方稱，這些境外輸入病例並未涉及京內小區。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室19日上午發出「北京關於進一步嚴格境外進京人員管控措施的通告」。

通告稱，當前境外疫情快速擴散蔓延，為有效防範境外疫情輸入風險，最大限度控制傳染源，切斷傳播途徑，北京市進一步嚴格境外進京人員管控措施如下：

一、從即日（19日）起，所有境外進京人員，均應轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理。對70週歲及以上的老年人、14週歲及以下的未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病（慢性病）等原因不適宜集中觀察的，經嚴格評估後，可以進行居家觀察。不再受理有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的居家觀察申請。

二、符合居家觀察條件的人員應在入境前向居住地社區提出申請，入境前未申請居家觀察或申請暫未得到評估同意的，先轉送至集中觀察點進行醫學觀察。經評估認定進行居家觀察的，14天觀察時間合併計算。

三、從國內其他口岸入境進京人員，應事先向所在單位和居住地社區報告回京行程安排及有關資訊。抵達社區時，執行境外進京人員管控措施。對隱瞞境外旅居史的，將依法追究責任。

北京已於17日啟用小湯山定點醫院，設床位1000餘張，主要用於境外入京人員中需篩查人員進一步醫學篩查，疑似病例及輕型、普通型確診患者治療。