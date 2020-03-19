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港昨新增新冠肺炎25宗 大都海外傳入

中央社 / 香港18日電
香港昨天大幅新增25宗新冠肺炎。美聯社
香港昨天大幅新增25宗新冠肺炎。美聯社

香港昨天大幅新增25宗武漢肺炎，累計有192宗；由於新增病例大都由外地傳入，當局已把防疫焦點轉移到機場入境者上。

衛生官員昨天下午先公布新增了14宗感染個案，到深夜再次公布，全天新增了25宗，令本地2019冠狀病毒疾病確診患者達到192宗。

昨天新增的個案中，22人自海外返港，衛生官員相信他們在海外感染病毒，而他們去過的地方有德國、荷蘭、瑞士、泰國、英國等。

由於肺炎在歐美持續擴散，而中國大陸和香港的疫情卻漸趨穩定，加上有較嚴格的防疫措施，近週有不少海外華人及留學生逃回香港或大陸避疫，造成疫情倒流現象。

為預防病毒從海外倒流，港府規定，自今天凌晨起的所有入境者都要接受14天隔離檢疫。

不過，有醫學專家呼籲港府即時禁止外國人入境，認為家居或在酒店隔離都不是有效防止病毒傳播的方法，反而會令病毒在家人之間或各區傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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