呼應官方 鍾南山重申疫情源頭不一定在武漢

中央社 / 台北18日電
中國抗疫專家鍾南山。 中新社
中國抗疫專家鍾南山。 中新社

在中國官方藉疫情加大對外宣傳、甚至外交官員聲稱武漢肺炎病毒起源於美國之際，中國抗疫專家鍾南山今天再次強調，武漢肺炎疫情發生在武漢，但沒有證據表明源頭在武漢，這是科學問題。

綜合央視新聞等陸媒報導，廣州市政府18日下午舉行疫情防控記者會，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在會中針對病毒源頭問題說，「病毒源頭」和「疫情始發地」不一定是一回事。

他說，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情是發生在武漢，但沒有證據表明源頭也在武漢，這是科學問題。通過分子生物學、病毒進化的研究，「關於新冠病毒的源頭，將來會有答案的。沒有搞清楚以前，隨便下結論，是不負責任的」。

這不是鍾南山首次提出這樣的說法。2月27日他在同樣出席廣州市政府的記者會上向媒體表示，「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國」，引起外界不少議論。

武漢肺炎2019年12月在武漢爆發，1月下旬武漢封城，全中國數十個城市採封閉式管理；2月下旬開始，國外的疫情卻日漸嚴重。

當中國的新增確診病例不斷下降、而國外疫情蔓延之際，中國外交部發言人趙立堅13日用中英文推文，暗示全球大流行的「零號病人」或許來自美國，而不是中國武漢，還稱可能是美軍把疫情帶到了武漢，引起軒然大波。

美國總統川普16日則在推特的發文中，首次把2019冠狀病毒稱為「中國病毒」。

對於造成2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的病毒究竟起源於哪裡，中國方面不僅動用外交體系企圖反轉輿論，鍾南山更以專家身分為「不一定發源於中國」背書。

新冠肺炎 COVID-19

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