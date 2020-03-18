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新冠肺炎起源引論戰 港專家：「中國人陋習」才是病毒之源

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新冠病毒來源地掀起中美口水戰之際，香港有專家撰文指出，流行病學研究顯示華南海鮮批發市場為初期擴散點，「病毒源於美國」之說毫無實證，直斥中國人陋習劣根才是病毒之源。 新華社
新冠病毒來源地掀起中美口水戰之際，香港有專家撰文指出，流行病學研究顯示華南海鮮批發市場為初期擴散點，「病毒源於美國」之說毫無實證，直斥中國人陋習劣根才是病毒之源。 新華社

新冠病毒來源地掀起中美口水戰之際，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日在《 明報 》撰文指，流行病學研究顯示華南海鮮批發市場為初期擴散點，「病毒源於美國」之說毫無實證，直斥中國人陋習劣根才是病毒之源，若不面對真相丶諉過於人，十多年後將出現「沙士（薩斯）3.0」。

袁國勇與其徒弟丶同系名譽助理教授龍振邦共同撰文，題為「大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘」，指出以基因排序之法尋源，發現有蝙蝠的冠狀病毒株，與新型冠狀病毒的排序高達96%近似，認為病毒株為冠狀病毒之始祖。文中又指，武漢將發現病毒的華南海鮮批發市場極速清場，研究人員抵達搜證取樣本時，場內活野味早已不知所終，導致病毒的天然宿主（natural host）及中間宿主（intermediate host）身分無從稽考。

「源自美國論」自欺欺人

對於病毒源自美國之說，文章斥「毫無實證，自欺欺人」，呼籲勿再亂傳，以免貽笑大方。「臨大疫而不亂，首重資訊透明，冷靜理性分析，勿人云亦云，以訛傳訛。沙士後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，欲戰勝疫症，必須面對真相，勿再一錯再錯，諉過於人。」

文章直指野味市場是萬惡之源，動物排洩物含大量細菌病毒，在衛生惡劣丶物種交雜的擠迫環境下，病毒容易出現洗牌及基因突變。2003年沙士源自廣東河源，病毒在果子狸身上尋得，其後中國禁絕野生動物交易，但17年後野味市場越來越猖狂，「中國人完全忘記沙士教訓，讓活野味市場立足於先進城市之中心，明目張膽售之烹之吃之，令人側目」。

文章認為防疫首要是改革街市，迅速改善環境丶加強通風丶滅蟲滅鼠；而在完全淘汰活禽市場前，必須妥善處理禽畜糞便，減少病毒洗牌機會。

「武漢肺炎」通俗易明

提及病毒命名爭議，文章表示在科研或學術交流上，病毒名稱必須用COVID-19或SARS-CoV-2，但民間日常溝通或媒體用語稱為「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」是約定俗成，「通俗易明，方便溝通」。

文章又批評「世衛後知，未及宣布大流行」，全球多國抗疫措施以至裝備都不足夠，暫時只有新加坡丶香港丶澳門和台灣尚算未失守。

這篇文章發表後在香港迅速傳播，有網友說「感謝權威學者敢言發聲，以正視聽」丶「慶幸香港還有這一批敢言科學家」，有留言指「任誰都知病毒源頭是中國，還有什麼好駁辯？」丶「中國真的要面對現實，洗心革面才可以繼續下去」。不過也有網友質疑「東南亞也有蝙蝠吃，誰可保證不是美國人食了後感染？」，並批評袁國勇「危言聳聽」丶立場親美是「賣國賊」。

料疫情維持2至3年

袁國勇是中國國家衞健委第三批專家組成員，1月17至19日曾與鍾南山赴武漢視察疫情，其後定性新冠病毒「人傳人」。他早前接受《財新網》訪問時透露，當時所到之處可能是「示範單位」，湖北省及武漢市衞健委丶武漢疾控中心及當地醫院的回答「似乎已經準備好」，在鍾南山多次追問下，才得知有病人感染14名醫護的情況。

袁國勇上周曾表示，預料疫症維持2至3年，全球至少70%人口受感染後有抗體，疫情才得以紓緩。

截至3月18日，新冠肺炎已蔓延至全球140多國，超過19萬人受感染，近8000人死亡。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 鍾南山 香港

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