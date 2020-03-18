快訊

疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15省「雙清零」 安徽、四川允這些人摘口罩

世界日報 / 中國新聞組╱北京18日電

中國新冠肺炎疫情趨緩，國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒17日表示，目前，有15個省份和新疆生產建設兵團實現了本土現有確診病例和疑似病例「雙清零」。另外，安徽省和四川省近日相繼發布消息稱，在一定情況下，公眾可以不佩戴口罩。

中新社報導，「外防輸入」已成為當前中國疫情防控的重中之重。中國國家移民管理局16日表示，3月11日以來，全國陸地口岸海港空港入境人員日均12萬人次，與去年同期相比下降八成多。每天國際航班入境人員2萬人次，外國人約占比一成。

21世紀經濟報導指出，四川省政府新聞辦17日在網上舉行四川省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會。

四川省健康管理師協會副會長張建新在會上表示，有12種情況可不佩戴口罩。包括田間地頭、森林灘塗、牧場草原等農林牧副漁等戶外勞動時；在建築工地、野外勘探、高空作業等戶外人員不密集時；在公司日常工作，如果員工都沒有發熱、乾咳等異常症狀時；在戶外空曠地方，如公園、綠道、景區、大街等；1歲以內的嬰幼兒一般不能戴口罩，這樣容易引起窒息等。

安徽衛健委16日官網則發布「關於印發低風險地區社會公眾口罩使用指南的通知」指出，有7種情形，公眾非必須佩戴口罩。包括：個人獨處、開車時；獨自在室外空曠且人員稀少地區；

無發熱、乾咳等異常症狀，且安康碼均為綠碼的企事業單位工作人員工作時，間隔距離不少於1米等。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

第一批口罩2.0預購將截止 明起電子郵件通知繳費

不是詐騙訊息！ 「口罩2.0」預購資訊更正通知長這樣

中國放寬戴口罩規定 民眾到戶外建議不戴口罩

口罩販賣不均 陳時中：調整藥局分配量

相關新聞

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

15省「雙清零」 安徽、四川允這些人摘口罩

中國新冠肺炎疫情趨緩，國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒17日表示，目前，有15個省份和新疆生產建設兵團實現了本土現有確診病例和疑似病例「雙清零」。另外，安徽省和四川省近日相繼發布消息稱，在一定情況下，公眾可以不佩戴口罩。

從嚴防倒灌 上海升級措施：16國入境集中隔離

上海17日升級居家隔離措施，防堵新冠肺炎疫情自境外輸入。官方指出，自16個重點國家入境者統一由專車接送，不具備居家隔離條件者一律集中隔離，費用自理，擅離者將依法處置。

中國放寬戴口罩規定 民眾到戶外建議不戴口罩

中國國家衛生健康委員會今天表示，鑒於新冠肺炎疫情趨緩與全面有序復工復產，決定放寬戴口罩的規定，一般民眾在家或到無人聚集、...

澳門新增一確診 患者經香港抵澳門

新冠肺炎疫情仍未平息，澳門今日確診一例個案，累計確診14例。澳門今日確診個案是一名境外輸入病例，患者經港抵澳，目前狀況穩...

中共軍方研製新冠肺炎疫苗 啟動臨床實驗

中國官媒17日報導，由中共解放軍方面研製的2019冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫苗，已經在16日獲批啟動臨床實驗

新冠肺炎病毒源自美國？港大教授：自欺欺人

外界認為，大陸正在「甩鍋」（撇清責任）自身是新冠肺炎病毒的發源地。香港大學專家袁國勇與龍振邦撰文指出，說病毒源自美國的說...

大陸恐成最大贏家？先洗刷武漢肺炎污名 再向世界輸出成功抗疫經驗

正當歐美國家為防堵新型冠狀病毒（COVID-19，又通稱新冠肺炎）疫情，而忙得焦頭爛額之際，中國並沒有因此閒著。

武漢連續多天出現門診新個案 專家示警：這是危險訊號

據武漢市衛生健康委員會統計資料顯示，武漢市連續三天均有新增確診個案來自於門診。專家稱，在武漢封城，社區封閉後，形勢趨緩的...

防境外輸入 湖北宣布入省一律自費隔離14天

新冠肺炎疫情全球蔓延，境外輸入中國的新增確診病例已連續多日超過境內。疫情重災區湖北省昨晚宣布，任何境外來鄂人員必須集中隔...

香港曾驗出新冠病毒的狗死亡 主人拒驗屍

香港一名新冠肺炎確診患者的寵物狗，此前受檢測，發現狗的鼻腔對新冠病毒呈陽性反應。據多家港媒報導，這隻狗已於16日死亡，但...

傳香港南華早報記者 確診感染新冠肺炎

據報導，香港英文南華早報青年報一名自由撰稿記者初步確診感染2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎），南華早報的辦公室本週需要...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

新冠肺炎零確診「破功」 苗栗縣出現首例

我新冠肺炎突破百例大關！單日狂增23例 2人無旅遊史

直播／ 今日又新增23例確診 其中21例屬於境外移入

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

新冠肺炎個案數恐大增？ 陳時中：今天確診案例會更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。