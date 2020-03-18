15省「雙清零」 安徽、四川允這些人摘口罩

中國新冠肺炎疫情趨緩，國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒17日表示，目前，有15個省份和新疆生產建設兵團實現了本土現有確診病例和疑似病例「雙清零」。另外，安徽省和四川省近日相繼發布消息稱，在一定情況下，公眾可以不佩戴口罩。

中新社報導，「外防輸入」已成為當前中國疫情防控的重中之重。中國國家移民管理局16日表示，3月11日以來，全國陸地口岸海港空港入境人員日均12萬人次，與去年同期相比下降八成多。每天國際航班入境人員2萬人次，外國人約占比一成。

21世紀經濟報導指出，四川省政府新聞辦17日在網上舉行四川省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會。

四川省健康管理師協會副會長張建新在會上表示，有12種情況可不佩戴口罩。包括田間地頭、森林灘塗、牧場草原等農林牧副漁等戶外勞動時；在建築工地、野外勘探、高空作業等戶外人員不密集時；在公司日常工作，如果員工都沒有發熱、乾咳等異常症狀時；在戶外空曠地方，如公園、綠道、景區、大街等；1歲以內的嬰幼兒一般不能戴口罩，這樣容易引起窒息等。

安徽衛健委16日官網則發布「關於印發低風險地區社會公眾口罩使用指南的通知」指出，有7種情形，公眾非必須佩戴口罩。包括：個人獨處、開車時；獨自在室外空曠且人員稀少地區；

無發熱、乾咳等異常症狀，且安康碼均為綠碼的企事業單位工作人員工作時，間隔距離不少於1米等。