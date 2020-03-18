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從嚴防倒灌 上海升級措施：16國入境集中隔離

世界日報 / 中國新聞組╱北京18日電
上海17日升級居家隔離措施，防堵新冠肺炎疫情自境外輸入。官方指出，自16個重點國家入境者統一由專車接送，不具備居家隔離條件者一律集中隔離，費用自理，擅離者將依法處置。 圖／東方網
上海17日升級居家隔離措施，防堵新冠肺炎疫情自境外輸入。官方指出，自16個重點國家入境者統一由專車接送，不具備居家隔離條件者一律集中隔離，費用自理，擅離者將依法處置。 圖／東方網

上海17日升級居家隔離措施，防堵新冠肺炎疫情自境外輸入。官方指出，自16個重點國家入境者統一由專車接送，不具備居家隔離條件者一律集中隔離，費用自理，擅離者將依法處置。

中央社報導，上海市新聞發言人徐威17日在疫情防控記者會上宣布，即日起凡進入上海前14天曾到過南韓、義大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥和奧地利等16國的中外旅客，一率實施居家或集中隔離健康觀察14天。

他說，上海將根據全球疫情發展趨勢，動態調整重點國家和地區名錄。

上海市民政局副局長曾群則表示，將進一步從嚴從緊落實隔離措施。首先，明確定義居家隔離的條件是「一戶一人或一家」，居家隔離和非居家隔離對象不能同住，以防止交叉感染風險；全家人隔離或承諾一起隔離者，則可同住。

其次是集中接送。曾群說，具居家隔離條件的重點國家入境人員，統一由各區工作人員集中送往「臨時集中留驗點」。之後，在留驗點進行核酸測試，陰性者護送到居家隔離場所；陽性者則轉送規定醫療機構診治。

曾群指出，在等待核酸檢測結果時，社區人員會上門核查入境人員是否具備居家隔離條件，不具備者一率集中隔離。

而集中隔離者需自理住宿費和餐費，住宿費有每人每天約人民幣200或400元兩種規格。已在集中隔離期、但未滿14天者，剩餘隔離時間的費用按日計算。

曾群說，公安、衛健部門和社區會更嚴格管理，確保居家隔離人士不離開住所，擅自離開者將依法處置。

他強調，「防止新冠肺炎疫情的外部輸入，是當前本市防控工作的重中之重」，必須抓緊抓實各類防控措施，在落地分流排查、接送轉運和屬地社區管控間行成牢不可破的「三大閉環」。

上海 疫情 新冠肺炎

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