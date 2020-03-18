中國放寬戴口罩規定 民眾到戶外建議不戴口罩

中國國家衛生健康委員會今天表示，鑒於新冠肺炎疫情趨緩與全面有序復工復產，決定放寬戴口罩的規定，一般民眾在家或到無人聚集、通風良好的戶外，建議不戴口罩。

國家衛健委官網18日下午發布「公眾科學戴口罩指引」，針對普通公眾（一般民眾）、特定場所人員、重點人員以及職業暴露人員進行分類，並對不同場景下戴口罩提出科學建議，要求各地疫情聯防聯控機制參照執行。

根據指引，一般民眾居家、戶外，無人員聚集、通風良好，建議不戴口罩。

處於人員密集場所，如辦公、購物、餐廳、會議室、生產線等；或乘坐廂式電梯、公共交通工具等。在中、低風險地區，建議應隨身備用口罩（單次醫用口罩或醫用外科口罩），在與其他人近距離接觸（小於等於1公尺）時戴口罩。在高風險地區，建議戴單次醫用口罩。

對於咳嗽或打噴嚏等感冒症狀者，建議戴單次醫用口罩或醫用外科口罩。

對於與居家隔離、出院康復人員共同生活的人員，建議戴單次醫用口罩或醫用外科口罩。

針對特定場所人員處於人員密集的，如醫院、汽車站、火車站、地鐵站、機場、超市、餐館、公共交通工具以及社區和單位進出口等處所，被列為中、低風險地區，建議工作人員戴單次醫用口罩或醫用外科口罩；在高風險地區，建議工作人員戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

至於監獄、養老院、福利院、精神衛生醫療機構，以及學校的教室、工地宿舍等人員密集場所，在中、低風險地區，建議日常應隨身備用口罩（單次醫用口罩或醫用外科口罩），在人員聚集或與其他人近距離接觸（小於等於公尺）時戴口罩。在高風險地區，建議工作人員戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩；其他人員戴單次使用醫用口罩。

重點人員如2019冠狀病毒疾病疑似病例、確診病例和無症狀感染者、密切接觸者、入境隔離人員，建議戴醫用外科口罩或無呼氣閥符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

針對職業暴露人員，包括普通門診、病房等醫務人員，低風險地區醫療機構急診醫務人員、從事疫情防控相關的行政管理人員、員警、保全、清潔人員等，建議戴醫用外科口罩。

至於在確診病例或疑似病例患者的病房與ICU（加護病房）工作的人員、指定醫療機構發燒門診的醫務人員、中高風險地區醫療機構急診科的醫務人員、流行病學調查、實驗室檢測、環境消毒人員、轉運確診和疑似病例人員，建議戴醫用防護口罩。

從事呼吸道標本採集的操作人員，與進行2019冠狀病毒肺炎患者氣管切開、氣管插管、氣管鏡檢查、吸痰、心肺復甦操作，或肺移植手術、病理解剖的工作人員，建議戴頭罩式（或全面型）動力送風過濾式呼吸防護器，或半面型動力送風過濾式呼吸防護器加戴護目鏡或全面屏。

兩種呼吸防護器均需選用P100防顆粒物過濾配件，過濾配件不可重複使用，防護器具消毒後使用。