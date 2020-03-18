中共軍方研製新冠肺炎疫苗 啟動臨床實驗

中國官媒17日報導，由中共解放軍方面研製的2019冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫苗，已經在16日獲批啟動臨床實驗。

央視報導，中國軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇領銜的科研團隊，1月26日抵達武漢，其後聯合地方優勢企業，在伊波拉疫苗成功研發的經驗基礎上，展開重組2019冠狀病毒疫苗的研究。

報導說，團隊完成了疫苗設計、重組毒種構建和GMP條件下生產製備，以及第三方疫苗的安全、效果評價和品質覆核。

陳薇團隊研製的疫苗16日通過臨床研究註冊審評，獲批進入臨床試驗。陳薇在接受採訪時表示，按照國際的規範，國內的法規，疫苗已經做了安全、有效、品質可控、可大規模生產的前期準備工作。

此外，中國工程院院士王軍志17日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，截至目前為止，中國5個技術方向的疫苗總體進展順利。

王軍志說，第一批確定的9項任務都已完成臨床前的大部分研發工作，其中包括作用於動物的效果及安全性研究，預計大部分研發團隊在4月份都能完成臨床前的準備工作，並陸續啟動臨床的申請和臨床試驗。