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中共軍方研製新冠肺炎疫苗 啟動臨床實驗

中央社 / 台北18日電
由中共解放軍方面研製的新冠肺炎疫苗，已經在16日獲批啟動臨床實驗。圖為廈門大學國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心內展示的新冠病毒抗體檢測試劑盒樣品。 中新社
由中共解放軍方面研製的新冠肺炎疫苗，已經在16日獲批啟動臨床實驗。圖為廈門大學國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心內展示的新冠病毒抗體檢測試劑盒樣品。 中新社

中國官媒17日報導，由中共解放軍方面研製的2019冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫苗，已經在16日獲批啟動臨床實驗。

央視報導，中國軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇領銜的科研團隊，1月26日抵達武漢，其後聯合地方優勢企業，在伊波拉疫苗成功研發的經驗基礎上，展開重組2019冠狀病毒疫苗的研究。

報導說，團隊完成了疫苗設計、重組毒種構建和GMP條件下生產製備，以及第三方疫苗的安全、效果評價和品質覆核。

陳薇團隊研製的疫苗16日通過臨床研究註冊審評，獲批進入臨床試驗。陳薇在接受採訪時表示，按照國際的規範，國內的法規，疫苗已經做了安全、有效、品質可控、可大規模生產的前期準備工作。

此外，中國工程院院士王軍志17日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，截至目前為止，中國5個技術方向的疫苗總體進展順利。

王軍志說，第一批確定的9項任務都已完成臨床前的大部分研發工作，其中包括作用於動物的效果及安全性研究，預計大部分研發團隊在4月份都能完成臨床前的準備工作，並陸續啟動臨床的申請和臨床試驗。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 解放軍

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