傳香港南華早報記者 確診感染新冠肺炎

據報導，香港英文南華早報青年報一名自由撰稿記者初步確診感染2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎），南華早報的辦公室本週需要關閉消毒。

官方香港電台今天在報導中指出，這名記者上週到過南早位於港島時代廣場的辦公室及公司的酒吧，公司正聯絡與這名記者有密切接觸的同事。

據報導，即日起，南華早報安排與這名記者在同一樓層工作的人士在家工作，港島的兩個辦公室需要進行消毒。

這是2019冠狀病毒疾病發生以來，首次傳出有記者感染病毒。