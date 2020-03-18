防反向輸入 大陸防疫升級

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，歐洲各國開始採取封城等防疫措施，希望能阻擋疫情擴散。而最先傳出疫情的中國大陸，境內部分城市近日傳出解除封城的消息，這讓一名網友不禁發文詢問，「難道中國疫情真的往下了？」貼文引起網友熱議外，也釣出另一位民眾，列點以「3大標準」看中國疫情。

2020-03-17 19:58