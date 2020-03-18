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防反向輸入 大陸防疫升級
新冠肺炎疫情蔓延全球，為防止病毒「反向輸入」，大陸多個省市陸續宣布嚴格防疫措施。大陸專家李蘭娟十六日指出，武漢市疫情防控現進入「衝刺」階段，到三月廿日左右，新增確診人數有望「清零」。
大陸本土新增確診病例連續多日保持個位數，十六日新增廿一宗確診病例，廿宗是輸入個案，一宗來自湖北武漢，累計確診數八○八八一例。
大批留學生「組團」返回大陸，為防控疫情輸入，包括北京、安徽、內蒙古、黑龍江、雲南等地都要求所有從境外返回人員，強制集中隔離十四天。
澳門政府昨宣布十八日零時起，中國大陸、香港、台灣以外的其他國籍人士禁止入境。
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