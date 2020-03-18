聽新聞
test
0:00 / 0:00

防反向輸入 大陸防疫升級

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
台灣雖被上海視為疫情非重點地區，上海不少小區會自行要求所有入境人士居家隔離14天。 圖／取自香港文匯網
台灣雖被上海視為疫情非重點地區，上海不少小區會自行要求所有入境人士居家隔離14天。 圖／取自香港文匯網

新冠肺炎疫情蔓延全球，為防止病毒「反向輸入」，大陸多個省市陸續宣布嚴格防疫措施。大陸專家李蘭娟十六日指出，武漢市疫情防控現進入「衝刺」階段，到三月廿日左右，新增確診人數有望「清零」。

大陸本土新增確診病例連續多日保持個位數，十六日新增廿一宗確診病例，廿宗是輸入個案，一宗來自湖北武漢，累計確診數八○八八一例。

大批留學生「組團」返回大陸，為防控疫情輸入，包括北京、安徽、內蒙古、黑龍江、雲南等地都要求所有從境外返回人員，強制集中隔離十四天。

澳門政府昨宣布十八日零時起，中國大陸、香港、台灣以外的其他國籍人士禁止入境。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國疫情真的在好轉？網列「3大點」分析現況

民眾返國躲新冠肺炎疫情 亞洲準備攔阻新病例

香港發全球紅色旅遊警示 台灣澳門大陸除外

防疫「第二戰場」在境外移入！ 醫師曝機場檢疫困難點

相關新聞

防反向輸入 大陸防疫升級

新冠肺炎疫情蔓延全球，為防止病毒「反向輸入」，大陸多個省市陸續宣布嚴格防疫措施。大陸專家李蘭娟十六日指出，武漢市疫情防控現進入「衝刺」階段，到三月廿日左右，新增確診人數有望「清零」。

圖表看疫情／西班牙新冠肺炎確診破萬例！馬國出現首例死亡 一表掌握全球狀況

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

中國疫情真的在好轉？網列「3大點」分析現況

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，歐洲各國開始採取封城等防疫措施，希望能阻擋疫情擴散。而最先傳出疫情的中國大陸，境內部分城市近日傳出解除封城的消息，這讓一名網友不禁發文詢問，「難道中國疫情真的往下了？」貼文引起網友熱議外，也釣出另一位民眾，列點以「3大標準」看中國疫情。

香港發全球紅色旅遊警示 台灣澳門大陸除外

新冠病毒全球蔓延，香港政府宣布對全球各國發出紅色外遊警示，周四（19日）零時起，所有外地抵達香港的人士，都要接受強制檢疫...

香港新增5例確診新冠肺炎 累計162例

香港新冠肺炎確診病例持續增加，今天新增5例，其中4例自外地輸入，另1例屬於本地感染個案。累計香港確診病例達162例

防新冠肺炎擴大 上海新增8國入境人士要隔離

新冠肺炎疫情在全球蔓延，上海16日宣布，計劃從3月17日起，新增英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利8國為...

集中接送全程封閉控管 上海升級16國入境居家隔離

上海市新聞發言人徐威17日宣布，為進一步防控境外輸入疫情風險，即日起，所有中外人員，凡在進入上海之日前14天內，有過韓國...

防疫破口？上海又一新冠肺炎確診病例曾在台轉機

在台灣轉機的境外旅客恐成台灣防疫漏洞。上海市衛健委17日通報，3月16日通過口岸聯防聯控機制，報告3例境外輸入性新冠肺炎...

武漢104歲婆婆康復出院 為大陸目前年齡最大新冠肺炎患者

新冠肺炎疫情持續。3月16日（周一），一名104歲的婆婆從武漢市第三醫院光谷院區康復出院，前往康復患者隔離點接受醫學觀察。這名婆婆是大陸截至目前年齡最大的新冠肺炎患者。

中國專家：武漢新增確診可望3月20日清零

陸媒報導，中國科學院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟昨天指出，武漢市疫情防控現在進入「衝刺」階段，到3月20日左右...

中港台除外 澳門18日起禁止其他國籍人士入境

3天內澳門連增2例境外輸入的新冠肺炎病例，當局宣布自18日零時起，禁止中港台以外的其他國籍人士入境

香港中大研究發現糞便檢測可識別隱形新冠肺炎患者

香港中文大學醫學院分析了來自香港14名新冠肺炎確診患者的超過300個樣本，包括痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液和糞便、發...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙新冠肺炎確診破萬例！馬國出現首例死亡 一表掌握全球狀況

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

全球第一砲！菲律賓關金融市場

新北里長率團出國引眾怒 里長哽咽親回應：下午3點說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。