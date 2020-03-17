疫情下速審速罰 中國數起隱瞞旅遊史遭判刑

中央社 / 台北17日電

武漢肺炎疫情下，中國各省市陸續出現隱瞞旅行史的患者被判刑的首例。青海一名確診男子因隱瞞曾到過武漢，使得900人被隔離，其中3人被感染，這名男子今天被判刑一年。

這是青海省首例疫情期間發生的妨害傳染病防治案件，患者苟姓男子1月16日從武漢返回青海西寧，30日確診2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），之後對衛生疾控部門調查工作人員刻意隱瞞其行蹤軌跡、密切接觸人員情況，最後導致900人被隔離，密切接觸人員中3人被確診感染。

西寧市湟中縣法院今天宣判，苟姓男子犯有妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑1年。

上海首例妨害傳染病防治案也在昨天一審宣判，被告李姓民眾從武漢返回上海後，隱瞞行程，多次出入公共場所，甚至密切接觸了多位醫護人員，導致55名與其密切接觸過的人員被隔離，包括11名醫護人員。

財經雜誌報導，上海市金山區人民法院公開審理此妨害傳染病防治案，李姓民眾被判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月。

武漢肺炎疫情下，各地對相關案例審理皆採速戰速決方式。上述李姓男子2月13日治癒出院，當天就被警方刑拘，刑拘到宣判僅一個月左右。而青海的案例中，西寧市湟中縣檢察院僅用3天即提起公訴，一個禮拜後就開庭審理並宣判。

根據公開報導，中國還有多起因武漢肺炎傳播而正在調查的案例。

其中，寧夏丁姓男子在2月下旬從伊朗返回中國，成為全國首例境外輸入病例，因涉嫌違反中國國境衛生檢疫法被立案調查。

浙江青田縣10日也發出通報，對從義大利返回中國、未如實申報健康狀況的6人，以涉嫌違反傳染病防治法等理由立案調查。

新冠肺炎 COVID-19

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