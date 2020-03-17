快訊

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國疫情真的在好轉？網列「3大點」分析現況

聯合新聞網 / 綜合報導
中國多個城市宣布解除封鎖措施，恢復正常生活。法新社
中國多個城市宣布解除封鎖措施，恢復正常生活。法新社

新冠肺炎COVID-19）疫情影響全球，歐洲各國開始採取封城等防疫措施，希望能阻擋疫情擴散。而最先傳出疫情的中國大陸，境內部分城市近日傳出解除封城的消息，這讓一名網友不禁發文詢問，「難道中國疫情真的往下了？」貼文引起網友熱議外，也釣出另一位民眾，列點以「3大標準」看中國疫情。

該名網友在PTT上發文表示，「中國一堆地方傳出解封消息，然後現在新聞幾乎都是歐洲、韓國、美國的（疫情）爆發，很少講到中國……」，因此想詢問大家，中國目前比較接近哪種情況，是「消息不實，疫情還在高峰」、「消息不實，但疫情真的控制住正在往下」，還是「中國的醫療沒有想像中那麼慘，真的很多地方0確診？」

對此，有網友就認為，「封城一定有用，重點是數字不真實啊」、「他們趨緩機率很高，只是那個數字可能很嚇人」。這則貼文也釣出另一位民眾，列出3大點供大家分析中國疫情。他認為中國過去實施一胎化政策多年，學校最為敏感，看「中小學是否開學」很重要；鄰國北韓、俄羅斯對中國掌握度高，他們「是否開放邊境」是一個指標；再來是掌握中國經濟、財政預算的「兩會（全國人民代表大會會議、人民政治協商會議）是否舉行」，也是重要關鍵。

該民眾精闢的分析大獲網友讚賞，紛紛表示「（上述3點）這倒是真的，其它可能都是維穩下的產物」、「邏輯清楚」、「有道理、分析的不錯」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

義大利疫情慘烈！ 棺材塞滿教堂駭人畫面曝光

為何只禁「高中以下」師生出國？ 網曝關鍵2重點

歐美防疫爆恐慌購買潮 荷蘭紅燈區竟現「搶大麻人龍」

網美發起「新冠肺炎挑戰」舔馬桶 遭批竟回嗆：窮人才會得

相關新聞

圖表看疫情／西班牙新冠肺炎確診破萬例！馬國出現首例死亡 一表掌握全球狀況

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

中國疫情真的在好轉？網列「3大點」分析現況

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，歐洲各國開始採取封城等防疫措施，希望能阻擋疫情擴散。而最先傳出疫情的中國大陸，境內部分城市近日傳出解除封城的消息，這讓一名網友不禁發文詢問，「難道中國疫情真的往下了？」貼文引起網友熱議外，也釣出另一位民眾，列點以「3大標準」看中國疫情。

香港發全球紅色旅遊警示 台灣澳門大陸除外

新冠病毒全球蔓延，香港政府宣布對全球各國發出紅色外遊警示，周四（19日）零時起，所有外地抵達香港的人士，都要接受強制檢疫...

香港新增5例確診新冠肺炎 累計162例

香港新冠肺炎確診病例持續增加，今天新增5例，其中4例自外地輸入，另1例屬於本地感染個案。累計香港確診病例達162例

防新冠肺炎擴大 上海新增8國入境人士要隔離

新冠肺炎疫情在全球蔓延，上海16日宣布，計劃從3月17日起，新增英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利8國為...

集中接送全程封閉控管 上海升級16國入境居家隔離

上海市新聞發言人徐威17日宣布，為進一步防控境外輸入疫情風險，即日起，所有中外人員，凡在進入上海之日前14天內，有過韓國...

防疫破口？上海又一新冠肺炎確診病例曾在台轉機

在台灣轉機的境外旅客恐成台灣防疫漏洞。上海市衛健委17日通報，3月16日通過口岸聯防聯控機制，報告3例境外輸入性新冠肺炎...

武漢104歲婆婆康復出院 為大陸目前年齡最大新冠肺炎患者

新冠肺炎疫情持續。3月16日（周一），一名104歲的婆婆從武漢市第三醫院光谷院區康復出院，前往康復患者隔離點接受醫學觀察。這名婆婆是大陸截至目前年齡最大的新冠肺炎患者。

中國專家：武漢新增確診可望3月20日清零

陸媒報導，中國科學院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟昨天指出，武漢市疫情防控現在進入「衝刺」階段，到3月20日左右...

中港台除外 澳門18日起禁止其他國籍人士入境

3天內澳門連增2例境外輸入的新冠肺炎病例，當局宣布自18日零時起，禁止中港台以外的其他國籍人士入境

香港中大研究發現糞便檢測可識別隱形新冠肺炎患者

香港中文大學醫學院分析了來自香港14名新冠肺炎確診患者的超過300個樣本，包括痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液和糞便、發...

上海又一確診曾在台轉機 隔離名單再增8國

上海昨天新增一例由美國輸入的新冠肺炎確診病例，10日曾在台灣轉機；上海官方也新增8國為疫情重點防控國家，共計16國的旅客...

熱門新聞

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

圖表看疫情／西班牙新冠肺炎確診破萬例！馬國出現首例死亡 一表掌握全球狀況

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

全球第一砲！菲律賓關金融市場

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。