中國疫情真的在好轉？網列「3大點」分析現況

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，歐洲各國開始採取封城等防疫措施，希望能阻擋疫情擴散。而最先傳出疫情的中國大陸，境內部分城市近日傳出解除封城的消息，這讓一名網友不禁發文詢問，「難道中國疫情真的往下了？」貼文引起網友熱議外，也釣出另一位民眾，列點以「3大標準」看中國疫情。

該名網友在PTT上發文表示，「中國一堆地方傳出解封消息，然後現在新聞幾乎都是歐洲、韓國、美國的（疫情）爆發，很少講到中國……」，因此想詢問大家，中國目前比較接近哪種情況，是「消息不實，疫情還在高峰」、「消息不實，但疫情真的控制住正在往下」，還是「中國的醫療沒有想像中那麼慘，真的很多地方0確診？」

對此，有網友就認為，「封城一定有用，重點是數字不真實啊」、「他們趨緩機率很高，只是那個數字可能很嚇人」。這則貼文也釣出另一位民眾，列出3大點供大家分析中國疫情。他認為中國過去實施一胎化政策多年，學校最為敏感，看「中小學是否開學」很重要；鄰國北韓、俄羅斯對中國掌握度高，他們「是否開放邊境」是一個指標；再來是掌握中國經濟、財政預算的「兩會（全國人民代表大會會議、人民政治協商會議）是否舉行」，也是重要關鍵。

該民眾精闢的分析大獲網友讚賞，紛紛表示「（上述3點）這倒是真的，其它可能都是維穩下的產物」、「邏輯清楚」、「有道理、分析的不錯」。