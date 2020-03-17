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日本奧會副會長兼日足協會長 確診新冠肺炎

中國：境外疫情快速擴散 8疫苗進行有效性評價

中央社 / 記者林克倫北京17日電
中國目前有15個省分和新疆兵團，實現本土現有確診病例和疑似病例「雙清零」。圖／新華社
中國目前有15個省分和新疆兵團，實現本土現有確診病例和疑似病例「雙清零」。圖／新華社

中國官學界表示，國內疫情形勢向好態勢鞏固拓展，但境外疫情呈現快速擴散態勢，要嚴防境外疫情輸入；而目前已有8種疫苗正在中國醫學科學院，進行有效性評價。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「藥物疫苗和檢測試劑研發攻關」記者會，國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒與中國醫學科學院實驗動物研究所研究員秦川，回答2019年冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）相關提問時作上述表示。

米鋒指出，中國目前有15個省分和新疆兵團，實現本土現有確診病例和疑似病例「雙清零」，其中5個省分實現本土現有確診病例、疑似病例和密切接觸者「三清零」，國內疫情形勢向好態勢鞏固拓展。

他強調，要加強重症患者救治和出院病例健康管理，全面落實企事業單位復工復產疫情防控措施；同時，境外疫情呈現快速擴散態勢，境外輸入病例逐漸增多，要嚴防境外疫情輸入。

在研發藥物疫苗進度上，秦川指出，科技攻關組積極推動了動物模型的研發和應用，利用在SARS、高致病性禽流感和中東呼吸綜合症等歷次研究的既有基礎，第一時間建立了動物模型，為認識疾病、病原體、疫苗研發等發揮重要的作用。

他表示，目前動物模型在3方面發揮作用，一是明確病毒傳播途徑，透過動物模型定性研究了氣溶膠、糞口傳播等多種途徑的可能性，實驗結論納入國家衛健委新冠肺炎診療方案第6版。

二是用於藥物篩選找出有效成藥，並已經運用到臨床救治；三是驗證疫苗的有效性，科技攻關組同步部署5條技術路線進行疫苗研發，研發過程充分考慮疫苗的安全性和有效性。

秦川指出，目前已有8種疫苗在中國醫學科學院進行有效性評價，部分疫苗的有效性評價工作已經完成。疫苗是用於健康人的特殊產品，安全有效是第一位，將繼續嚴謹的按照科學程序完成這項工作。

此外，中國工程院院士王軍志也在記者會透露，中國已有疫苗研發進展比較快的單位，向國家藥監局持續遞交臨床試驗申請材料，並開展臨床試驗方案論證、招募志願者等相關工作，「中國新冠疫苗研發進展，目前總體上處於國際先進行列，不會慢於國外」。

新冠肺炎 COVID-19

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