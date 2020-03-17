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香港新增5例確診新冠肺炎 累計162例

中央社 / 香港17日電
香港確診病例累計達162例。圖／路透社
香港確診病例累計達162例。圖／路透社

香港新冠肺炎確診病例持續增加，今天新增5例，其中4例自外地輸入，另1例屬於本地感染個案。累計香港確診病例達162例。

香港衛生官員下午在記者會表示，今天新增的5例中，除1人沒有外遊紀錄外，其餘4人都曾到過海外，包括英國倫敦、西班牙及法國巴黎等。

過去一週，香港本地的肺炎確診個案大都屬於輸入性病例，本地感染的只有零星個案。

由於肺炎在海外持續擴散，行政長官林鄭月娥今早說，港府將在今天內向全球發出紅色外遊警示─但中國、台灣和澳門除外。

此外，自19日起，港府將會強制所有入境者接受檢疫隔離14日，但台灣和澳門入境者除外。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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