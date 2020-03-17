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武漢104歲婆婆康復出院 為大陸目前年齡最大新冠肺炎患者

香港01 / 記者朱加樟／報導
3月16日（周一），一名104歲的婆婆從武漢市第三醫院光谷院區康復出院。圖／長江日報
3月16日（周一），一名104歲的婆婆從武漢市第三醫院光谷院區康復出院。圖／長江日報

新冠肺炎疫情持續。3月16日（周一），一名104歲的婆婆從武漢市第三醫院光谷院區康復出院，前往康復患者隔離點接受醫學觀察。這名婆婆是大陸截至目前年齡最大的新冠肺炎患者。

陸媒《長江日報》報道指，3月3日，該婆婆因確診新冠肺炎轉入武漢市第三醫院光谷院區治療，雖然屬輕症，但基礎性疾病較多。考慮到老人屬於超高齡患者，心肌酶、肝腎功能均有異常，院方開闢「綠色通道」，特地安排她入住重症病區接受治療和特級護理。經過一段時間抗感染、抗病毒的對症綜合治療，婆婆的心肌酶、肝腎功能異常指標逐漸恢復正常。

醫院的重症醫學科主任付守芝表示，「營養保障也是治療的重要環節」。付守芝描述，初到病區時，婆婆還有一些脾氣，醫護人員就當她是小孩，耐心地哄著。醫護人員其後摸清了她的飲食口味，「不喜歡白米粥，不吃米飯和嚼不爛的菜，她喜歡奶味濃的牛奶，喜歡加火腿的雞蛋羹」。為了保障婆婆的營養和水分補給，重症病區的醫生和護士還專門用醫護休息區的電飯鍋為婆婆煮蛋黃羹、火腿小米粥、牛奶米粉等，每天3次送到她面前。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】以血清提煉病毒抗體　深圳首宗使用血漿治癒者出院

【新冠肺炎】身患基礎疾病　雷神山醫院98歲高齡危重症患者出院

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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