上海又一確診曾在台轉機 隔離名單再增8國

上海昨天新增一例由美國輸入的新冠肺炎確診病例，10日曾在台灣轉機；上海官方也新增8國為疫情重點防控國家，共計16國的旅客入境後，需集中或居家隔離14天。

台灣雖不在隔離名單內，但有部分小區（社區）和辦公大樓仍要求包括台人在內的入境人士，一率都要居家隔離。

上海市衛健委微信公眾號「健康上海12320」今天公布，16日新增3例境外輸入性新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，3人分別來自西班牙、義大利和美國。

其中美國籍個案9日從美國洛杉磯出發，經台北轉機後於10日抵達上海浦東機場，入關後被隔離觀察。15日出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

之前，上海14日也曾公布一起由法國輸入的確診病例，11日從巴黎出發後，經台北（桃園）轉機，12日抵達上海浦東國際機場。

公布指，3起確診病例都已入院救治，並追蹤共同航班密切接觸者40例，均已落實集中隔離觀察。

此外，財新網報導，上海市外事辦16日向各國駐上海總領事館發出照會，計畫17日新增英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利等8國為疫情防控重點國家，過去14天曾到過上述國家人士入境上海後，將一率實施集中或居家隔離。

稍早前，上海已分批將韓國、日本、伊朗、義大利、法國、西班牙、德國和美國等8國納入疫情重點防控國家，目前共計16國旅客入境上海後，需被隔離14天。

即便台灣未被納入隔離名單，但有台商指出，部分小區和辦公大樓物業仍要求所有入境人士都需居家隔離，因此建議近期要到上海的台人，應預先做好確認。