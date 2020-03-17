快訊

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

上海又一確診曾在台轉機 隔離名單再增8國

中央社 / 上海17日電
上海昨天新增一例由美國輸入的新冠肺炎確診病例，10日曾在台灣轉機。特派記者林則宏／攝影
上海昨天新增一例由美國輸入的新冠肺炎確診病例，10日曾在台灣轉機。特派記者林則宏／攝影

上海昨天新增一例由美國輸入的新冠肺炎確診病例，10日曾在台灣轉機；上海官方也新增8國為疫情重點防控國家，共計16國的旅客入境後，需集中或居家隔離14天。

台灣雖不在隔離名單內，但有部分小區（社區）和辦公大樓仍要求包括台人在內的入境人士，一率都要居家隔離。

上海市衛健委微信公眾號「健康上海12320」今天公布，16日新增3例境外輸入性新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，3人分別來自西班牙、義大利和美國。

其中美國籍個案9日從美國洛杉磯出發，經台北轉機後於10日抵達上海浦東機場，入關後被隔離觀察。15日出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

之前，上海14日也曾公布一起由法國輸入的確診病例，11日從巴黎出發後，經台北（桃園）轉機，12日抵達上海浦東國際機場。

公布指，3起確診病例都已入院救治，並追蹤共同航班密切接觸者40例，均已落實集中隔離觀察。

此外，財新網報導，上海市外事辦16日向各國駐上海總領事館發出照會，計畫17日新增英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利等8國為疫情防控重點國家，過去14天曾到過上述國家人士入境上海後，將一率實施集中或居家隔離。

稍早前，上海已分批將韓國、日本、伊朗、義大利、法國、西班牙、德國和美國等8國納入疫情重點防控國家，目前共計16國旅客入境上海後，需被隔離14天。

即便台灣未被納入隔離名單，但有台商指出，部分小區和辦公大樓物業仍要求所有入境人士都需居家隔離，因此建議近期要到上海的台人，應預先做好確認。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎境外移入暴增 王定宇籲政府入境者都隔離14天

防新冠肺炎境外移入 韓國19日起全面入境管制

入境桃園機場 線上填寫檢疫系統省時快速又方便

防病毒「反向輸入」 大陸多個省市推行強制隔離措施

相關新聞

香港中大研究發現糞便檢測可識別隱形新冠肺炎患者

香港中文大學醫學院分析了來自香港14名新冠肺炎確診患者的超過300個樣本，包括痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液和糞便、發...

上海又一確診曾在台轉機 隔離名單再增8國

上海昨天新增一例由美國輸入的新冠肺炎確診病例，10日曾在台灣轉機；上海官方也新增8國為疫情重點防控國家，共計16國的旅客...

圖表看疫情／馬來西亞宣布鎖國、歐盟擬跟進 法國限制人民行動並關閉邊境

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

中國專家：武漢新增確診可望3月20日清零

陸媒報導，中國科學院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟昨天指出，武漢市疫情防控現在進入「衝刺」階段，到3月20日左右...

中港台除外 澳門18日起禁止其他國籍人士入境

3天內澳門連增2例境外輸入的新冠肺炎病例，當局宣布自18日零時起，禁止中港台以外的其他國籍人士入境

武漢醫院逐步恢復 修復和開放41間大中型醫院

湖北省新冠肺炎疫情防控呈現持續積極向好趨勢，疫情重災區武漢市在疫情防控和醫療救治的同時，加快修復醫療服務保障體系，逐漸恢...

不到兩週就插管 患新冠肺炎轉重症難救治

美籍台裔學者何大一說，新冠肺炎患者98%可治癒無須過度恐慌，但身處抗疫前線的中國臨床醫師表示，新冠肺炎發展至重症即難救治...

鍾南山：1月赴湖北調查 實際情況遠比報導嚴重

2019冠狀病毒疾病在中國疫情稍歇，輿論開始關注湖北省在疫情初發時的瞞報問題。中國專家鍾南山近日受訪時表示，他今年1月赴...

40天零確診破功 澳門連增2例輸入病例

澳門今天新增一例輸入性新冠肺炎病例，連同前天的一例，最近3天當地累計出現兩起外來病例。此前，澳門已連續約40天沒有新增病...

階段性任務完成 中國撤離湖北3千餘醫療隊員

中國今天安排3675名從各地支援湖北的醫療隊員撤離，官方指，先安排支援方艙醫院的醫療隊離開；待全部患者出院、武漢恢復正常...

武漢防疫由內轉外：來漢人員需隔離14天

武漢市今天宣布，由於2019冠狀病毒疾病疫情「輸入風險」壓力大增，17日零時起，所有進入武漢的人員實施申報管理，統一接送...

防病毒「反向輸入」 大陸多個省市推行強制隔離措施

新冠肺炎疫情蔓延全球，歐美正爆發大流行，為防止病毒「反向輸入」，繼北京市率先宣布嚴格防疫措施，自16日起所有境外返京人員...

熱門新聞

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

里長揪團出遊西班牙 指揮中心：這些人領補助會不好意思吧

台灣再增8確診病例達67人 東歐、中東、北非等42國旅警升至三級

圖表看疫情／馬來西亞宣布鎖國、歐盟擬跟進 法國限制人民行動並關閉邊境

全球第一砲！菲律賓關金融市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。