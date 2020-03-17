武漢防疫由內轉外：來漢人員需隔離14天
武漢市今天宣布，由於2019冠狀病毒疾病疫情「輸入風險」壓力大增，17日零時起，所有進入武漢的人員實施申報管理，統一接送至集中隔離點，進行14天的隔離觀察，隔離人員費用自理。
武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部上午發布第20號通告，作以上宣布。
身為疫情發源地的武漢，迄今仍實施嚴格的封城管理，近日疫情明顯趨緩。據官方通報，武漢16日新增確診僅1例，且無新增疑似病例。
長江日報報導，武漢市委書記王忠林16日主持召開該市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會表示，當前，境外輸入風險和壓力不斷加大，各級各部門要清醒認識形勢變化，「三防」並舉，堅決遏制疫情蔓延。
他下令，要防擴散，在加強小區封控的同時，科學嚴謹做好流行病學調查，全面排查密切接觸人員，及時跟進檢測，嚴格責任倒查；防輸出，繼續嚴格管控離漢通道；防輸入，「對境外來漢人員一律進行14天的集中隔離醫學觀察」。
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