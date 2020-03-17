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中國病例數字每日降 無症狀感染者成數據漏洞

中央社 / 台北17日電

2019冠狀病毒疾病16日境內新增確診僅1例，但中國官方並未將「無症狀感染者」納入確診病例，港媒評論，中央既要嚴防疫情蔓延，又要有序復工復產，地方在數字上「取巧」也是自然的事。

香港01報導，據中國國家衛健委「防控方案」指引，「無症狀病例」並不列入確診病例，也毋須對外公布。

儘管如此，鑑於「無症狀感染者」也可以傳播病毒，個別地方政府仍選擇公布相關數字。3月至少有4地就曾通報「無症狀病例」，包括3月2日，安徽合肥1例；3月12日，浙江杭州1例；3月13日，黑龍江勃利縣1例；3月13日，湖南岳陽5例。

報導說，2月10日各地陸續復工後，中共中央的指令是「兩條腿走路」：既要嚴防死守防止疫情蔓延，又要有序復工復產重啟經濟活動。因此，「那大可在統計數字上取巧些，保持正面向好的氣氛」，報導反問，官方公布的無症狀感染者病例並不多，但沒有公布的又有多少呢？其中有多少宗是貨真價實的無症狀病列呢？

3月初，安徽合肥公布1例無症狀感染者個案，市政府立刻隔離上百人，責令涉事企業停工隔離，實際行動毫不放鬆，而數字上則按現行規定不列入為「確診病例」。但紅星新聞採訪當事企業負責人卻指，這名患病員工出現發燒症狀才求診，與官方講法不同。

報導說，既然如常隔離和治療「無症狀感染者」，公布數字無傷大雅，數據失實才最能引起恐慌。近2、3週網友提及涉嫌瞞報的就有河北魏縣、黑龍江齊齊哈爾、安徽合肥、廣東深圳和浙江溫州。英國金融時報2月24日也報導，兩位匿名深圳市醫護自稱，看到比官方公布為多的病毒個案。

被官方數據隱藏的病例可能成為防疫漏洞，境外輸入也可能成為中國防堵疫情的缺口，近期北京首都國際機場有大批海外民眾蜂擁回國。為嚴防疫情境外輸入，北京的機場16日起所有境外進入北京者，需要集中隔離14日，但卻出現不少隱瞞病情案例。

據北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會上消息，北京3月15日新增4例境外輸入新冠肺炎確診病例，其中3人在回國前出現發熱等症狀，仍乘坐長途國際航班，有人出現發熱後在乘機前自行服藥退燒、還有人在健康申明卡上未客觀清晰填寫相應症狀。

新冠肺炎 COVID-19

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