新冠肺炎中國境內新增確診僅1例 20例境外輸入

根據中國國家衛生健康委員會今天公布的最新疫情通報，新增確診21個病例當中20例是境外輸入，境內唯一新增確診是在湖北省武漢市；全中國新增疑似病例共45例，但湖北掛零。

國家衛健委公布的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情通報指出，3月16日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，新增死亡病例13例（湖北12例，陝西1例），新增疑似病例45例，當日新增治癒出院病例930例，解除醫學觀察的密切接觸者1105人，重症病例減少202例。

此外，截至3月16日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團通報，現有確診病例8976例（其中重症病例2830例），累計治癒出院病例6萬8679例，累計死亡病例3226例，累計報告確診病例8萬881例，現有疑似病例128例。累計追蹤到密切接觸者68萬1404人，尚在醫學觀察的密切接觸者9351人。

至於在重災區湖北省，新增確診病例1例（武漢1例），新增治癒出院病例893例（武漢836例），新增死亡病例12例（武漢11例），現有確診病例8701例（武漢8304例），其中重症病例2782例（武漢2695例）。

累計湖北治癒出院病例5萬5987例（武漢3萬9220例），累計死亡病例3111例（武漢2480例），累計確診病例6萬7799例（武漢5萬4例）。新增疑似病例0例，現有疑似病例3例（武漢1例）。

此外，3月16日零時至24時，新增報告境外輸入確診病例20例（北京9例，上海3例，廣東3例，浙江1例，山東1例，廣西1例，雲南1例，陝西1例）。截至3月16日24時，累計報告境外輸入確診病例143例。

港澳方面，香港特別行政區157例（出院88例，死亡4例），澳門特別行政區11例（出院10例）。