大陸封城經驗 專家質疑效果且外國學不來

中國以外的武漢肺炎確診病例已達8萬6587例，超過中國境內數。然而，包括封城在內，一些海外專家認為中國的抗疫方式並不適用外國，且必須觀察，城市解封後疫情是否捲土重來。

英國廣播公司（BBC）中文網16日報導，醫界對於中國武漢「封城」措施是否有效仍持質疑態度。

知名美國學術期刊「科學」（Science）6日發表文章稱，研究發現，中國1月23日禁止進出武漢的政策，僅使國內傳播速度減慢3到5天，因為封鎖得太晚了，其他城市已診斷出許多病例。

報導引述英國諾丁漢特倫特大學的公共衛生專家、教授丁瓦爾（Robert Dingwall）表示，「現在就對封城是否有效下結論，還言之過早」。不消滅病毒、實施密集隔離和封城，或許能抑止病毒傳播，但是「除非製造出有效的疫苗，否則病毒仍存在人群中」。

美國喬治城大學全球公衛專家高斯丁（LawrenceGostin）也表示，中國政治體制特別，能使其公民遵守嚴厲措施，但這些國家控制及監視，對其他國家而言並不適合。

比起封城，專家更強調隔離的重要性；許多已經生病卻沒有被偵測到的人具有傳染力，這使整個感染鏈持續，因此隔離病人以控制傳播速度很重要。

菲律賓知名醫藥節目主持人、耳鼻喉科醫師葛梅茲（Freddie Gomez）認為，封城是遏制疫情蔓延的重要步驟。但是中國嚴厲的強制隔離或完全封鎖城市等極端措施，在菲律賓等其他國家很難被接受，「若有官員突擊拜訪、鄰里間的監視、壟斷信息傳播等措施，都明顯侵犯人權」。

但他說，中國採取的重要措施還包括擴大檢測能力、將體育場臨時改成隔離設施，及向輕症患者提供特定診間，以免醫院不堪重負以及將旅館設為隔離場所等，都是值得其他國家參考的。

比起中國的強硬手段，葛梅茲建議借鑑韓國、新加坡及台灣的做法。這些地方政府有效的遏止疫情蔓延，像是制定針對性的隔離措施並即時訂定旅遊禁令。